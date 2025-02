Braglia e Zanni: "Affidamento dell’A22 cruciale per i territori"

Sindaci, presidente di Provincia, Camere di commercio – dopo l’appello di Aiscat al Ministero a rivedere il bando di gara – spingono per l’affidamento della nuova concessione cinquantennale dell’autostrada A22 Brennero-Modena: "È un aspetto di cruciale importanza per i territori da noi amministrati". Sul Sole 24 ore ieri è stata pubblicata una lettera aperta con in calce 15 firme, tra le quali quella di presidenti delle Province di Modena e Reggio Fabio Braglia e Giorgio Zanni. La concessione, per quanto concerne i territori di Modena e Reggio, viene considerata fondamentale per l’avvio dei cantieri di Bretella e Cispadana: "Le nostre Comunità – scrivono i firmatari – trovano in essa uno straordinario volano di sviluppo, ma vengono al contempo interessate da un’ingente mole di traffico di attraversamento i cui benefici si riverberano su tutto il Paese, ma il cui gravame pesa interamente sulle loro spalle. Si può da ciò facilmente desumere perché in Trentino Alto Adige come in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si richieda anche per il futuro un piano che non si limiti ad amministrare l’esistente, ma garantisca piuttosto la realizzazione di un vero e proprio green corridor europeo della mobilità". Per questo motivo, "le richieste o le azioni di annullamento del bando gara pubblicato dal Ministero, avanzate o intraprese in questi giorni da alcuni operatori del settore che non presentano alcun legame con la storia delle nostre comunità, risultano per tutti noi e per i molti cittadini che rappresentiamo poco comprensibile nel merito". È opportuno ricordare "come la norma che rese possibile la presentazione di una proposta spontanea di finanza di progetto per la concessione della A22 fu avanzata dal governo Draghi al termine del 2021. Fu approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento. Prendiamo atto del fatto che i principali concessionari autostradali italiani abbiano, pur forse tardivamente, sposato la causa della libera concorrenza del mercato, ma non ravvediamo come questa possa essere stata violata, dato il rispetto di ogni dettato normativo e procedurale". Il fatto che Autostrada del Brennero Spa "fosse la candidata naturale ad avanzare una proposta in questo senso non significa che qualsiasi altro soggetto in grado di investire tempo e risorse non potesse farlo, ma così non è stato e quella di Autostrada del Brennero Spa è rimasta l’unica proposta depositata".