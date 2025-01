Braida, ’Giardino della biodiversità’: "Rimedio contro la crisi climatica"

Non solo la demolizione e la successiva riqualificazione, del ’palazzaccio’ di via Circonvallazione 189, per la quale è stato chiesto un finanziamento alla Regione nell’ambito di ‘Sassuolo, la città prossima’. Ove le risorse arrivassero davvero, oltre che sullo stabile si interverrà anche su un’area, già individuata in prossimità del ‘189’, non lontana dal ‘Parco amico’ e oggi inutilizzata collocata tra via San Francesco e via Divisione Acqui, per trasformarla in un ‘Giardino della biodiversità’.

"Un ulteriore spazio verde per il quartiere che non è solo estetico – spiega David Zilioli, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Sassuolo – ma che funge da mitigatore delle alte temperature estive e come vasca volano per gestire le precipitazioni intense durante le altre stagioni. Un luogo, sicuro e recintato, ricco di piante e cespugli, in grado di affrontare le conseguenze del cambiamento climatico ma in totale sicurezza ed armonia con il parco".

L’area sarà riconnessa al vicino parco amico e ospiterà due zone specifiche: una trattata come piccolo parco allagabile e una seconda dedicata a fini educativi, con spazi di studio e osservazione della biodiversità. "Non si tratta solo di riqualificare un terreno oggi inutilizzato – aggiunge l’assessore – ma di cercare di creare un luogo in cui comunità, natura ed educazione si incontrano per generare valore. Lo faremo attraverso una progettazione partecipata, in cui saranno coinvolti tanto i residenti quanto le associazioni locali e gli utilizzatori del parco, in modo fa favorire, attorno al ‘Giardino’, anche un modello di coesione sociale".

La coprogettazione verrà, ma intanto Zilioli guarda con attenzione a nuove prospettive di recupero urbano di cui la zona circostante lo stabile di via Circonvallazione 189 può diventare un modello da utilizzare anche in altre zone cittadine. "Siamo solo all’inizio, ma quello che vogliamo intraprendere è un percorso di rinascita – sottolinea Zilioli – che, con la creazione del Giardino della Biodiversità, vedrà il quartiere Braida disporre di un ulteriore spazio rigenerato, funzionale e sostenibile". La palla, come detto, adesso passa tuttavia alla Regione: il progetto, "insieme alla demolizione dell’ex civico 189, è già stato presentato alla Regione per la richiesta di finanziamento".

Stefano Fogliani