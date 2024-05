Braida, il Civico "1" sarà a consumo zero

Diventerà a consumo quasi zero, il ‘civico 1’, ovvero la struttura che sorge in zona Braida, tra via Caduti sul Lavoro e via Brigata Folgore, presso il quale si sono trasferiti, tra febbraio e marzo, buona parte degli uffici comunali. Il tutto grazie ad un altro finanziamento del PNRR intercettato dall’Amministrazione comunale, grazie alla riuscita sinergia tra l’assessorato al patrimonio e quello all’ambiente. Oltre 127mila euro la cifra che l’Amministrazione si è aggiudicata, e che servirà alla progettazione e alla collocazione, sulle coperture dell’edificio, di un impianto fotovoltaico che garantirà all’edificio l’energia necessaria e, in ottica futura, potranno anche ‘scambiare’ quella prodotta in eccesso nell’ottica di quelle ‘comunità energetiche’ in via di sviluppo sul territorio.

"Dopo avere acquisito l’edificio, in fase di ristrutturazione lo avevamo predisposto ad ospitare un impianto fotovoltaico, e il bando del PNRR, grazie al quale ci siamo aggiudicati le risorse necessarie a progettarlo e realizzarlo, ci ha permesso – spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti - di dare concretezza al progetto". Grazie al quale il ‘civico 1’ diventa, appunto, a consumo quasi zero: la struttura, estesa su poco meno 6mila metri quadrati (5787, per la precisione) venne acquistata dal Comune nel 2021 per circa 4 milioni di euro cui si sono poi aggiunte le spese di ristrutturazione e di ammodernamento dello stabile, presso il quale oggi sono dislocati Ufficio Tecnico ed SGP e gli assessorati a Cultura, Sport, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, fino allo scorso marzo collocati presso la paggeria di via Rocca, oggi a sua volta in ristrutturazione.