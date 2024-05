Branciaroli allo Storchi Il mercante di Venezia

Uno straordinario Franco Branciaroli, nel ruolo dell’usuraio Shylock, porta in scena al teatro Storchi, fino a domenica, uno capolavori di William Shakespeare, ‘Il mercante di Venezia’, con la regia e l’adattamento di Paolo Valerio. Un testo estremamente attuale: ‘Il mercante di Venezia’ pone agli spettatori contemporanei temi come gli scontri etici, i rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati e i più universali di amore, odio, amicizia, lealtà e avidità.

Franco Branciaroli, lei ha più volte interpretato e anche diretto opere di Shakespeare. Cosa la lega al drammaturgo inglese?

"Shakespeare è uno dei più grandi artisti nella storia dell’umanità, scrive di teatro ed io, facendo l’attore, l’ho incontrato e l’incontro. Il ‘problema’ di Shakespeare, è dato dal fondamento su cui si regge la sua lingua. Non è un grande drammaturgo ma si serve della forma drammaturgica già propria degli elisabettiani, con il paradosso che a volte, come in ‘Amleto’, il testo eccede la forma. Inoltre le opere dovrebbero essere messa in scena nella sua lingua, l’inglese: Shakespeare a teatro in italiano è il 30 per cento di quello che sarebbe in realtà". C’è un tratto comune che lega le sue opere, apparentemente distanti?

"Sono tutte tragicomiche: ‘Amleto’ è molto divertente, ‘Macbeth’ forse ha un lato comico più grottesco. ‘Il mercante di Venezia’ rispecchia in pieno il tragicomico: da un lato ti stringe il cuore, dall’altro ti fa ridere".

Come definirebbe ‘Il mercante di Venezia’?

"Un testo vero e molto attuale. L’adattamento di Paolo Valerio pone l’attenzione sul personaggio di Shylock, una figura complessa e misteriosa, assetata di vendetta ma capace di suscitare nel pubblico anche compassione. Nell’immaginario l’usuraio ebreo resta impresso per la stravagante e crudele penale di ‘una libbra di carne’ a pagamento di un prestito in denaro ad Antonio. Tutta questa storia di una libbra di carne è solo il divertimento di un ricco ebreo che vuole farsi beffa di un mercante tanto arrogante quanto malinconico. Tutti pensano che sia uno scherzo… mentre l’usuraio è serio. Il l grande critico letterario Harold Bloom, afferma che ‘Bisognerebbe essere ciechi, sordi e ottusi, per non accorgersi che questa grandiosa ed equivoca commedia shakespeariana e` un’opera profondamente antisemita. E si definisce ferito da William Shakespeare: mentre negli altri testi è il poeta dell’eternità, qui è un uomo del suo tempo e si è ‘piegato’ alla moda antisemita del tempo. Di fatto è un testo di guerra religiosa, ma il pubblico laico, moderno, non se ne accorge. ‘Sazierò l’antico rancore’, è una delle prime asserzioni dell’ebreo. Un verbo non scelto a caso, in una battuta che pone subito in luce il tema fondante della vendetta contro una società che esclude chi le è estraneo".