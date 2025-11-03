"Bravi a segnare e a difenderci senza subire"

Andrea Sottil arriva in sala stampa molto tranquillo, quasi si aspettasse questa bella reazione dei suoi dopo la sconfitta nel derby di martedì scorso al Mapei. "E’ stata una grande partita contro un avversario forte, lo sapevamo. La Juve Stabia ha una forte identità, palleggia bene, quasi tutti i giocatori schierati oggi hanno fatto la scorsa stagione la semifinale playoff. Però noi abbiamo meritato ampiamente questa vittoria, potevamo fare subito gol, e in ogni caso siamo sempre stati bravi nel difenderci senza subire più di tanto. Nella ripresa la squadra ha cambiato marcia e ha chiuso la partita, creando anche situazione per fare più gol di quelli che ha fatto. Contro una squadra, l’avevo già detto, che ha riposato non dovendo giocare il turno infrasettimanale: eppure loro sono calati e noi siamo invece cresciuti per il nostro pressing e per la linea tenuta sempre alta".

Dopo undici partite, anche se manca ancora tanto alla fine, il Modena di Sottil può considerarsi una realtà: "Ma io rimango equilibrato, come lo ero stato dopo Reggio. Noi ragioniamo sempre partita dopo partita, la gara l’avevamo fatta anche martedì... Oggi c’era questa grande voglia di tornare in campo, e un grazie ai nostri tifosi che hanno dimostrato grande attaccamento e grande maturità, non solo oggi ma soprattutto alla fine del derby, hanno visto che la squadra aveva dato tutto". Ancora una volta Chichizola è stato protagonista a trecentosessanta gradi, vuoi per almeno un paio di parate non banali, vuoi per un uso come sempre ‘educatissimo’ dei piedi: "Leo è un portiere di alto livello, l’abbiamo preso apposta, oggi la sua è una figura fondamentale, il suo ruolo nel calcio di oggi è importante. E’ un vero leader". Il super gol di Nieling: "Stupisce voi, non me, io lo vedo ogni giorno e già quando avevo visionato dei filmati quest’estate avevo visto le sue qualità. Guardate, forse deve migliorare più in difesa che come attaccante aggiunto...". Gerli out: "Per fortuna che a Reggio ha fatto solo un tempo, altrimenti il suo stop sarebbe stato più lungo. Non so se riusciremo ad averlo per Frosinone, anche se sta migliorando giorno dopo giorno. Vedremo in settimana". Sull’altro fronte le parole del mister stabiese Ignazio Abate, che da giocatore vestì il gialloblu per una stagione oltre vent’anni fa. "Il Modena è stato bravo a rimanere in partita anche in quei momenti in cui abbiamo provato a metterlo in difficoltà. Modena? Ne ho un ricordo bellissimo, ho ancora qui tanti amici e per me quel campionato giocato qui rimane indimenticabile".

Alessandro Bedoni