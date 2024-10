Bravi La musica suscita affinità elettive

Neurogamia. Secondo gli studi di Oliver Sacks è il fenomeno che si verifica ogniqualvolta il nostro sistema nervoso "si sposa" a quello di chi ci sta accanto attraverso il medium della musica. Ed è a questa comunione che tende pure Michele Bravi domani sul palco dello Storchi con le canzoni del suo ultimo album ’Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi’, ispirato proprio al saggio ’Musicofilia - Racconti sulla musica e il cervello’ del celebrato neurologo inglese. L’ex rivelazione di X-Factor porta, infatti, a Modena lo spettacolo concepito su questo suo nuovo capitolo discografico, mettendone a nudo la scrittura "un po’ da poeta e un po’ da pornostar" (definizione sua) con un evocativo approccio visivo grazie ad "un suono rarefatto che lascia spazio all’immaginazione di chi ascolta, c’è pure un po’ di recitazione nella parte in cui cito un testo di Tabucchi tratto da ’I volatili del Beato Angelico’ per introdurre la cover di Fossati ‘C’è tempo’, anche se la narrativa che in questo spettacolo metto a fare da collante tra una canzone e l’altra è un po’ meno del solito".

Perché lo definisce un ’percorso musicale tra figure retoriche e immaginazione’?

"Perché tutto parte dagli elementi ‘tecnici’ del componimento in versi: metafora, similitudine, sinestesia. Tant’è che apro il concerto con le parole usate da Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Giorgio Caproni per descrivere cos’è e dove nasce la poesia".

La direzione musicale è di Carlo di Francesco, marito-percussionista di Fiorella Mannoia.

"Io e Mannoia ci conosciamo dai tempi del mio primo Sanremo, quello del 2017, in cui gareggiavo con ‘Il diario degli errori’ e lei con ‘Che sia benedetta’. Ma è stato Carlo col tempo a dirmi: ‘tu e Fiorella mi fate un po’ paura perché siete uguali, dovresti conoscerla meglio’. Effettivamente la similitudine tra i nostri caratteri è forte. E, in questo tour con cui festeggia 70 anni, è stata gentilissima a volermi sul palco con lei in più occasioni".

Lei ha fatto un paio di Festival. E il proverbio dice che non c’è due senza tre.

"Già, ma lì non dipende da me. Sto scrivendo cose nuove e, se affiorasse qualcosa d’interessante, lo proporrei a Conti di sicuro. Per me Sanremo è un luogo del cuore, perché è lì che sette anni fa con ‘Il diario degli errori’ ho iniziato a fare questo mestiere per davvero".

Lo scorso anno ha scritto ’Dimora naturale’ per Laura Pausini. Che significa comporre canzoni per altri?

"Sarò sincero, mi diverto più a scrivere per altri che per me. Posso usufruire di una libertà diversa, più nelle corde dell’interprete che nelle mie, quindi, tutto diventa meno autoreferenziale e, se si vuole, meno egoistico. E poi solo con quest’ultimo album mi sono sentito ‘cantautore’, prima ero molto più dubbioso sull’accollarmi il peso di un titolo del genere. Ora il termine non mi fa più paura".

Il 19 dicembre prossimo compie 30 anni. Crolla il mondo, inizia un mondo nuovo, o è un traguardo come gli altri?

"Dopo una settimana di osteopata per la cura del mio collo malandato, protenderei per la prima idea; anche se emotivamente sono più per la seconda. Debbo dire che arrivo al fatidico compleanno mentalmente preparato, visto che mi definisco ‘trentenne’ già da quando di anni ne avevo solo 25. Questo forse perché le domande importanti sull’esistenza me le pongo già da tempo".