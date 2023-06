’Bravo Dottore’, domenica la festa dei neo laureati

Si può definire la festa dei giovani di Zocca freschissimi di laurea quella che si svolge per la quarta volta a Zocca. Dopo la parentesi Covid che aveva portato alla sospensione dell’iniziativa, domenica, alle 17, al Teatro.com in Via del Mercato, si svolgerà ‘Bravo Dottore’, voluto dall’Assessorato alla Cultura del comune di Zocca. I neo laureati sono: Gilberto Bulgarelli, Erica Calzolari, Dario Erioli, Elisa Orlandi, Mattia Calzolari, Mattia Pasini, Martina Maestri, Filippo Marinelli, Silvia Odorici.

w. b.