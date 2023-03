"Breast Unit eccellente": il 93% supera il tumore

Conferma di efficacia e di qualità per il percorso della Breast Unit dell’Azienda USL di Modena con sede all’Ospedale Ramazzini, che nei giorni scorsi ha superato a pieni voti la visita annuale di sorveglianza per il mantenimento della certificazione dell’European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA), il più alto organismo scientifico europeo che si occupa di tumore al seno.

Il team di valutatori, composto tra gli altri da un chirurgo inglese e una radiologa danese, ha promosso il Centro senologico diretto dalla dottoressa Katia Cagossi, evidenziando in positivo alcuni aspetti del percorso diagnostico-terapeutico offerto alle pazienti oncologiche, con l’approccio multidisciplinare alla base degli eccellenti risultati ottenuti. Tra i dati maggiormente apprezzati, l’alto livello delle cure erogate e il tasso di sopravvivenza a 5 anni del 93,5%, maggiore rispetto a quello regionale (89%) e nazionale (88%). "L’eccellente leadership e la dedizione di tutto il team, l’importante processo di miglioramento della componente infermieristica e il coinvolgimento del Dipartimento di Radiologia", sono le altre motivazioni, indicate nel report conclusivo, che hanno portato al superamento della verifica. Menzione particolare per la parte chirurgica, che ha ricevuto una valutazione molto positiva per quanto concerne le tecniche chirurgiche, di cui sono stati messi in risalto gli ottimi risultati cosmetici e l’integrazione con la chirurgia plastica, con 192 interventi per il trattamento del tumore al seno eseguiti nel 2022 dall’équipe.

Sempre nell’anno da poco concluso sono state prese in carico 211 nuove pazienti a tutti gli stadi di malattia.

"Il mantenimento di questo prestigioso risultato – sottolinea la dottoressa Cagossi –, è stato possibile grazie a un lungo e impegnativo lavoro di squadra".