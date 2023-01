"Bretella al polo scolastico, c’è l’alternativa"

Le scuole che lunedi ricominciano pongono, di nuovo, il problema della viabilità attorno al polo scolastico nella zona delle piscine. Il ‘carico’ di automobili che insiste sull’area genera infatti lunghe file ingorghi sistematici, e se già oggi il problema sussiste, è destinato ad acuirsi con la costruzione del secondo stralcio della sede del Liceo Formiggini, che dovrebbe concludersi per l’estate del 2024. Anche e non solo per questo torna d’attualità la famosa ‘bretellina’ che, collegando la circonvallazione alla provinciale di San Michele lungo un percorso di circa 2,5 chilometri, permetterebbe di bypassare i tratti più critici degli attuali assetti viari.

A maggio il Comune aveva scritto al Governo, chiedendo fondi e suggerendo eventuale accesso alle risorse del PNRR, e sei mesi dopo, nel momento in cui non ci sono novità in merito, prende piede l’ipotesi che il Governo non abbia preso in considerazione l’idea, anche perché una prima stima dei costi li attesta a ridosso dei 15 milioni di euro.

Il punto lo ha fatto il Sindaco Gian Francesco Menani davanti al consiglio comunale, ammettendo come dal Ministero non ci siano novità sostanziali: la ‘bretellina’, insomma, è destinata a restare su carta (o meglio all’ipotesi progettuale trasmessa dal Comune al Ministero, cui non è stata data risposta) ed in vista del 2024 sembra farsi strada un’altra ipotesi, della quale è stato proprio il primo cittadino a dare conto. E’ infatti allo studio, ha detto il primo cittadino, "la razionalizzazione ed il potenziamento dell’acceso al Polo Scolastico dalla circonvallazione, mediante una ipotesi di realizzazione di corsie dedicate ai mezzi del TPL con allargamento della sede viabile, la protezione dell’attuale sede ciclabile, revisione ed ampliamento dei parcheggi".

In questo senso, ha aggiunto Menani, gli uffici comunali stanno tenendo contatti con la Provincia di Modena e con aMo (Agenzia per la Mobilità di Modena) e lavorando su un progetto, che vedrebbe un finanziamento congiunto tra i tre enti. Difficile capire, allo stato, che margini di manovra ci siano per questa seconda ipotesi, comunque più praticabile della ‘bretellina’ e imposta da una situazione che già oggi mette a durissima prova la viabilità di quella zona. Sulla quale, i dati sono quelli rilevati dagli Uffici comunali, transitano 11mila veicoli al giorno, su un tratto di strada con una sezione carrabile di poco meno di 6,5 metri nel punto più stretto. Quanto alla ‘bretellina’, invece, tanto futuribile quanto costosa, facile possa fare la fine di un’altra bretella di cui, nel distretto ceramico, si parla da anni…