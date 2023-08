'Bretella' di Fossoli a Carpi, lavori in primavera: 15 milioni di euro

Inizieranno la prossima primavera i lavori per la ‘Bretella’ stradale destinata a collegare la zona industriale degli ‘autotrasportatori’ di Fossoli con quella di Carpi di via dell’Industria, a partire dalla rotonda di via Guastalla. La Giunta comunale ha, infatti, approvato il progetto esecutivo per il completamento della tangenziale nord-ovest, nel tratto fra le vie Guastalla e Strada Provinciale 413 Romana Nord (la cosiddetta ‘Bretella di Fossoli’), che prevede anche la realizzazione di una rotatoria tra la stessa via Guastalla e la tangenziale Losi, e un collegamento ciclabile con la Zona Autotrasportatori. Con l’aggiornamento prezzi, l’opera costerà quasi 15 milioni di euro (rispetto ai 13 milioni previsti in origine), in pratica tutti a carico dell’Amministrazione: per la precisione 14,5 milioni, con un contributo ministeriale di ottantamila euro. Per i tempi, il progetto prevede 540 giorni consecutivi, dunque 18 mesi: il Comune stima di individuare l’impresa entro fine anno, e dare inizio ai lavori in primavera. "Con questo atto – spiega Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori Pubblici – si chiude un percorso che consentirà il completamento dell’anello delle tangenziali a ovest della città. Sarà una vera e propria rivoluzione nella viabilità cittadina, che consentirà di spostare il traffico di attraversamento, che oggi transita sulla tangenziale Bruno Losi, sul nuovo asse, decongestionando le altre zone". A ciò contribuiranno anche la rotatoria nell’intersezione Guastalla-Tangenziale. Il progetto prevede di realizzare anche una rotatoria a servizio del nuovo ospedale.

m.s.c.