Bretella di Fossoli, ecco il bando per i lavori

Un altro importante passo in avanti verso la realizzazione della cosiddetta ‘Bretella di Fossoli’, l’opera destinata a collegare la zona industriale degli ‘autotrasportatori’ di Fossoli con quella di Carpi di via dell’Industria, a partire dalla rotonda di via Guastalla. E’ stata, infatti, pubblicata sull’Albo pretorio dell’Unione Terre d’Argine la ‘Procedura aperta di rilevanza europea’ per determinare l’affidamento dei lavori di completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra via Guastalla e S.P. 413 Romana Nord (‘Bretella di Fossoli’) e la realizzazione di una rotatoria tra via Guastalla e la tangenziale Bruno Losi con il collegamento mediante una pista ciclabile con la zona ‘autotrasportatori’. Il bando è stato pubblicato nell’Albo pretorio dell’Unione Terre d’Argine e sulle Gazzette Ufficiali di Unione Europea e Repubblica Italiana, oltre che sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tramite Osservatorio Regionale) e dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR). Il termine per la ricezione delle offerte è fissato alle 18 di lunedì 11 dicembre (a 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Tutta la procedura sarà gestita in modalità telematica tramite la piattaforma ‘SATER’. Il progetto sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’obiettivo è quello di affidare i lavori entro la primavera prossima. Pochi mesi fa la giunta comunale aveva approvato il relativo progetto esecutivo. Con l’aggiornamento prezzi, l’opera costerà quasi 15 milioni di euro (rispetto ai 13 milioni previsti in origine), in pratica tutti a carico dell’Amministrazione comunale: per la precisione 14,5 milioni, con un contributo ministeriale di ottantamila euro. Per quanto riguarda i tempi, il progetto prevede 540 giorni consecutivi, dunque 18 mesi: il Comune stima di individuare l’impresa entro fine anno, e dare inizio ai lavori in primavera 2024. "Sarà una vera e propria rivoluzione nella viabilità cittadina – spiega Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori Pubblici – che consentirà in un futuro non troppo lontano di spostare tutto il traffico di attraversamento, che oggi transita sulla tangenziale Bruno Losi, sul nuovo asse, decongestionando le altre zone". A ciò contribuiranno anche la rotatoria nell’intersezione Guastalla-Tangenziale, "che – specifica l’assessore Malvezzi – renderà più fluida la circolazione interna, e la ciclabile di collegamento con la zona Autotrasportatori. Il progetto approvato inoltre prevede già di realizzare anche una rotatoria a servizio del nuovo ospedale. Del resto è il più significativo investimento degli ultimi decenni realizzato quasi totalmente con risorse comunali, ulteriore dimostrazione dell’impegno di questa Amministrazione nel dare risposte ai problemi della città".

r.m.