Bretella di Fossoli, ecco l’iter

Inizia il conto alla rovescia per l’attesa infrastruttura ‘Bretella’ di Fossoli.

Si sta delineando, infatti, il cronoprograramma per la realizzazione della ‘bretella’ stradale fra le vie Guastalla e S.P. 413 Romana Nord.

La settimana prossima, precisamente martedì, si insedierà la ‘Conferenza di servizi’ che, oltre al Comune di Carpi, coinvolge Regione (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale), Provincia, Azienda Unità Sanitaria Locale (Area Disciplinare Igiene del Territorio e dell’Ambiente Costruito sede di Carpi), Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia (Arpae), Amo (Agenzia per la Mobilità di Modena), Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Snam Rete Gas, Aimag, AS Retigas, TERNA, E-Distribuzione, Fastweb, Fibercop, Lepida, Open Fiber, Telecom Italia e Windtre.

La chiusura della Conferenza è prevista per gli inizi di luglio, e alla fine dello stesso mese si dovrebbe avviare l’iter per approvare in Giunta il progetto esecutivo.

I passi successivi saranno: entro la metà di agosto pubblicazione del bando di gara europeo per l’appalto dei lavori; entro metà novembre aggiudicazione dei lavori; entro fine 2023 consegna dei lavori.

La conclusione dei lavori è prevista entro 20 mesi dal loro inizio. Il progetto definitivo, redatto dalla società ‘Politecnica’ di Modena e approvato dalla Giunta lo scorso novembre, prevede il completamento della tangenziale Nord-Ovest nel tratto fra via Guastalla e SP 413 Romana Nord, una rotatoria tra via Guastalla e tangenziale Losi, e il collegamento ciclabile con la zona Autotrasportatori.

Un’opera – fondamentale per la zona industriale di Fossoli – che per aggiornamento prezzi è salita a 14,5 milioni, dei quali 9,6 per lavori a base d’asta.