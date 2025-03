Bretella e Cispadana, pasticcio bando per l’A22: "Il governo chiarisca"

"Chiediamo al ministro dei trasporti Matteo Salvini che faccia immediatamente chiarezza sul pasticcio che è stato fatto nei tempi e nei modi, riguardo al bando del Mit per l’assegnazione della tratta autostradale A22 Modena - Brennero, gravato di ricorsi depositati e annunciati prima ancora della scadenza delle candidature, che è stata prorogata di necessità". Interpellanza in Parlamento firmata dai parlamentari del Partito democratico Sara Ferrari, Rosanna Filippin, Antonella Forattini, Ilenia Malavasi, Nadia Romeo, Andrea Rossi e Stefano Vaccari sulla partita giudiziara al Tar del Lazio legata al ricorso contro la gara per il rinnovo della concessione dell’A22. Nodo che ritarda ulteriormente la realizzazione della Bretella e della cispadana: "Vorremmo sapere con urgenza come intenda procedere il Ministro sulla questione, in considerazione delle incongruenze e dei rischi connessi all’assegnazione della gestione di tale tratta, che oggi è in mano ad una società pubblica, per l’86% degli enti locali della zona, e fare chiarezza e dare certezza, in tempi brevi, a tutti i soggetti coinvolti". Si teme fortemente che un’arteria autostradale così importante per l’Italia e di collegamento con l’Europa possa non essere più gestita e controllata dagli enti locali dei territori attraversati, con tutto ciò che ne consegue in termini di entrate pubbliche e investimenti infrastrutturali".

Due ricorsi e una lettera al ministero delle Infrastrutture e Trasporti gravano sulla procedura di concessione per la A22 del Brennero. I due ricorsi al Tar del Lazio erano stati presentati nei giorni scorsi da Autostrade per l’Italia (gestore della A1 Milano-Napoli e della A14 Bologna-Taranto) e dell’associazione dei consumatori Adusbef. Anche l‘Aiscat (l’associazione delle concessionarie di autostrade e trafori) si è messa di traverso spedendo una lettera al ministro Salvini e al presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti Nicola Zaccheo. Oggetto della discordia soprattutto il di diritto di prelazione dell’attuale concessionario, cioè di Autobrennero, che consentirebbe alla stessa Autobrennero (nel caso in cui l’offerta presentata non le consentisse di aggiudicarsi la gara) di presentare un’offerta che uguagli quella del vincitore.