Bretella, giravolta Pd: "Anacronistica"

Contrordine compagni, il progetto della Bretella Campogalliano-Sassuolo è "anacronistico, superato e impattante". Il Pd ha votato in Consiglio comunale a Modena un ordine del giorno assieme a Verdi, Sinistra e Movimento 5 stelle che di fatto boccia con termini senza precedenti per i Dem il progetto esecutivo di una infrastruttura attesa da anni da imprenditori e associazioni del territorio. Un tributo, secondo indiscrezioni, che il Pd modenese sta pagando agli alleati in vista della futura alleanza larga per le amministrative 2024 per sconfiggere il centrodestra. Il voto dei Dem però fa trasecolare la Regione guidata dal presidente modenese Bonaccini. L’assessore Andrea Corsini fa presente che "se il problema è l’eliminazione dei caselli autostradali, la competenza è del ministero. Se invece la richiesta è di non realizzare proprio il progetto, allora sia chiaro che non siamo d’accordo".

g. a.