Bretella, la freddezza dei sindaci: "Nessun dialogo con i territori. Rispettare le comunità locali"

"Ci saremmo aspettati un dialogo costante, trasparente e responsabile, nel pieno rispetto delle comunità e dei territori che rappresentiamo e tuteliamo". La Bretella Campogalliano-Sassuolo continua a far fibrillare i territori. Dopo il poderoso stop della maggioranza politica a Modena, a prendere posizione sono i sindaci del comprensorio ceramico, interessato direttamente o indirettamente al passaggio della infrastruttura: Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo, Elisa Parenti, sindaco di Formigine, Marco Biagini, sindaco di Fiorano, Luigi Zironi, primo cittadino di Maranello. "Seguiamo con crescente attenzione la discussione sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo e le segnalazioni provenienti da residenti e associazioni riguardo agli espropri e agli interventi in corso sui territori". Ad oggi, si rammaricano i primi cittadini, "abbiamo ricevuto solo una comunicazione formale, senza alcun reale confronto né con i soggetti imprenditoriali coinvolti, né con le istituzioni competenti. Ci saremmo invece aspettati un dialogo costante, trasparente e responsabile, nel pieno rispetto delle comunità e dei territori che rappresentiamo e tuteliamo".

Da tempo, proseguono, "ci siamo attivati per ottenere risposte chiare, ma tali risposte non sono ancora arrivate. Eppure, la chiarezza è oggi indispensabile: vogliamo capire se l’opera partirà realmente e, soprattutto, se le operazioni di esproprio e di abbattimento delle piante siano effettivamente collegate all’avvio dei cantieri. Non possiamo continuare con questa situazione di incertezza, serve la necessaria chiarezza sull’opera".

Un commento da parte dei sindaci da cui traspare una certa freddezza nei confronti di un’infrastruttura che sembra avere sempre meno padri dopo che il Consiglio comunale di Modena ieri ha approvato due mozioni per promuovere tavoli di confronto "con tutti i soggetti coinvolti per valutare proposte alternative e rivedere il progetto secondo parametri di sostenibilità e utilità pubblica, attivarsi per promuovere la mobilità sostenibile in particolare su ferro e, nel frattempo, richiedere la sospensione cautelativa delle attività di sfalcio e deforestazione avviate sul territorio comunale".

Un voto cui è seguita la riflessione del sindaco Massimo Mezzetti: "C’è un’ipocrisia di fondo in generale: si è sempre detto che se il progetto si modificava non si sarebbe più fatto, ma possiamo permetterci di sperperare tanto denaro pubblico per un progetto obsoleto? Dal mio punto di vista questa è sempre stata un’opera strategica ma solo sulla carta, perché in fondo è sempre stata derubricata". Ma il sindaco ha ricordato anche che intanto "si sono aggiunti i caselli autostradali che rendono quest’opera ancora più discutibile" e dunque "sto già proponendo agli altri sindaci del comprensorio e a quello di Reggio Emilia una conferenza territoriale della mobilità per affrontare le tante questioni aperte con una visione d’insieme che ci consenta di immaginare e progettare con ambizione ciò che serve strategicamente a questo intero territorio. Dobbiamo fare un passo oltre e su questo guidare Regione e governo, farci promotori e chiedere la convocazione di questa conferenza".