Bretella, Legambiente: "Sfalci e deforestazioni, intervento immotivato. Servono spiegazioni"

"Abbiamo chiesto un chiarimento sulle prospettive dell’intervento, che ad oggi appare immotivato alla luce del prolungato stallo sull’avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo". Nelle parole di Stefano Ciafani, presidente di Legambiente e Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna, c’è la sintesi della lettera che l’associazione ha inviato al consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. e a presidenti di Provincia e sindaci degli enti locali soci. Sotto esame il prossimo avvio dell’intervento di deforestazione lungo l’asta del fiume Secchia. Secondo il comitato ’No Bretella’, che ha annunciato per domani un presidio a Marzaglia, l’Impresa Pizzarotti dal 1 novembre "intende avviare i lavori di sfalcio e deforestazione abbattendo 4 km di siepi, 10 ettari di bosco, 174 alberi di cui 4 di pregio".

"Le modalità di comunicazione al territorio di un intervento così massiccio, pur nella sua legittimità, appaiono fortemente inadeguate – scrivono Ciafani e Ferraresi a cui si associano anche i presidenti di Legambiente Lombardia, Trento e Veneto – le stesse amministrazioni locali dei territori impattati da questa operazione di deforestazione, a quanto sappiamo, sono state messe a conoscenza a decisione assunta, senza un’adeguata informazione e lasciando all’oscuro anche i residenti delle aree contermini".

Tenuto conto delle tempistiche "ormai lunghissime con le quali si stanno mettendo in moto i primissimi interventi collegati all’infrastruttura autostradale, e considerate anche le criticità connesse al bando per la riassegnazione della concessione dell’A22, crediamo sia opportuno un confronto di merito sulle traiettorie che la società, a maggioranza pubblica, sta perseguendo", proseguono. "Non ci sfugge una significativa divaricazione tra gli interventi realizzati nel segmento settentrionale del corridoio del Brennero, votati a un progressivo passaggio delle merci su ferrovia, anche alla luce delle istanze promosse oltreconfine, e quelli che vengono tuttora sostenuti nell’estremità meridionale, dove la società continua a sostenere la necessità di realizzare nuove autostrade".

Sul tema viabilità sostenibile interviene anche Stefano Rimini, presidente Pianeta – Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima. "I dati più recenti sul consumo di suolo e sulla qualità dell’aria delineano un quadro che non possiamo più permetterci di ignorare. L’Emilia-Romagna è oggi la regione italiana che consuma più territorio, con oltre mille ettari perduti nel solo 2024". Le analisi più avanzate "dimostrano che la densità della rete stradale e autostradale è uno dei principali fattori che determinano nuovo consumo di suolo. Più strade costruiamo, più distruggiamo il territorio e riduciamo la capacità della terra di assorbire l’acqua, rigenerarsi e mitigare gli effetti del cambiamento climatico".

Occorre "investire nel ferro, nel trasporto pubblico integrato, nella rigenerazione urbana, nel recupero del suolo già compromesso, in una logistica sostenibile e in un’industria capace di innovare senza distruggere". Ripensare la viabilità, conclude Rimini, "non significa bloccare lo sviluppo. Significa capire che il futuro dell’Emilia-Romagna non si misura in chilometri di asfalto, ma nella qualità dell’aria che respiriamo, nella sicurezza dei nostri territori, nella capacità di costruire insieme un modello di progresso che non lasci indietro nessuno e che restituisca a questa regione la possibilità di essere non solo produttiva, ma anche vivibile".