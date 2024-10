"Bretella oggi più che mai dannosa. Rischioso farla vicino al Secchia"

"La Bretella? Un’opera dannosa e oggi ancora più insostenibile se pensiamo alle alluvioni che hanno messo in difficoltà il nostro territorio".

A puntare il dito contro il progetto (di cui si iniziò a parlare ormai 50 anni fa) è Mauro Solmi del comitato ’No Bretella - Sì mobilità sostenibile’, impegnato ieri in una manifestazione regionale, a Bologna, sui temi ambientali. "La Bretella (nella foto accanto una simulazione), per 15 chilometri e mezzo, correrebbe parallela al Secchia, che è il quarto affluente del Po per portata, e cementificherebbe oltre 700 mila metri quadrati di terreni agricoli, capaci di immagazzinare centinaia e centinaia di litri d’acqua. Questo significa che in caso di pioggia torrenziale, avremmo decine di migliaia di metri cubi d’acqua in più che si riverserebbero nel Secchia, con deleterie conseguenze". Non solo. Solmi infatti sottolinea come "circa 7 milioni di chilogrammi di anidride carbonica, non più assorbiti dal terreno, si riverserebbero in atmosfera. Insomma – continua – è evidente che questo progetto sia stato pensato molti anni fa, quando c’era minore attenzione per gli aspetti ambientali. La vera ’cura’ sarebbe un radicale potenziamento del trasporto ferroviario: anche per questo, noi come comitato, abbiamo messo in campo cinque proposte in questo senso. Ricordiamoci che la direttiva dell’Unione Europea pone l’obiettivo di portare la quota del trasporto merci su ferrovia ad almeno il 30% entro il 2030: nel distretto ceramico tale quota, pur superiore alla media nazionale, non raggiunge la metà dell’obiettivo prefissato".

A intervenire anche i candidati Avs alle elezioni regionali, Giorgia Bartoli e Fabio Ferretti. "Il collegamento con il Brennero oggi obbliga i tir ad essere caricati su ferrovia a Verona, perché dal Brennero su gomma in Austria non passerà più nulla. Logica vorrebbe che si andasse subito su ferro, o a Dinazzano o a Marzaglia. Il paradosso è che il passaggio della Bretella sullo scalo merci di Marzaglia renderà impossibile l’insediamento di altre attività, rendendo lo scalo funzionale solo al riassemblamento dei treni e impedendo lo sviluppo di servizi di logistica a servizio delle aziende del nostro territorio. Non a caso i Consigli Comunali di Modena e Formigine hanno chiesto la revisione del progetto. La priorità oggi è ridurre il consumo di suolo, trasferire le merci su ferro, ridare spazio ai fiumi, contrastare il cambiamento climatico, dare competitività alle aziende favorendo logistica e intermodalità".