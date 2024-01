"Bretella, opera inutile e pericolosa per l’equilibrio ambientale"

"Crisi climatica, democrazia in sofferenza, irresponsabile distruzione di 15 chilometri di suolo sulla sponda del fiume Secchia per favorire rendite parassitarie e rendere, in futuro, ancor più probabili e gravi nuove esondazione". Pubblicato il libro ’Non è solo una strada ma un modo di stare al mondo’ (edizioni Pendragon), riflessioni e proposte sull’autostrada Campogalliano-Sassuolo "e altri misfatti". Presenti testi di Mauro Sentimenti, Paolo Berdini, Ezio Righi, Gabriele Bollini, Eriuccio Nora, Nicoletta Dosio.

La pubblicazione, a cura di Sentimenti, "illustra le ragioni reali alla base del progetto dell’inutile Bretella autostradale, svela le bugie raccontate, le omissioni sulle conseguenze ambientali dell’opera e sulla logistica sassolese. Indica precise proposte alternative elaborate dal Comitato No bretella Sì alla Mobilità sostenibile, che meglio affrontano i problemi riguardanti la movimentazione di merci e persone". Costruire oggi la bretella, spiegano in pratica gli autori dei testi contenuti nel libro, "esempio rappresentativo dell’intera storia delle concessioni autostradali italiane dagli ultimi del ’900 – viola anche l’articolo 9 della Costituzione che ’tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione... l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni’. Paesaggio e ambiente che verrebbero invece così devastati".