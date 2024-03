Bretella, progetto da rivedere: "Risolvere il nodo scalo merci ed evitare tutti i caselli"

"Risolvere il nodo dello scalo merci, eliminare le interferenze ed evitare i caselli". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo dice da dieci anni e giovedì sera lo ha ribadito nella tappa di Cittanova e Marzaglia del nuovo appuntamento del percorso di partecipazione territoriale ’Si parla di Modena’ che si sviluppa nei quattro Quartieri della città. L’assemblea pubblica promossa dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 4. "Il progetto della Bretella Campogalliano-Sassuolo deve essere modificato", ha detto ai cittadini presenti. Nel corso della serata la giunta ha mostrato delle slide nelle quali si misurano "gli impatti e le criticità" della Bretella

nelle aree di potenziamento dello scalo merci e sulla ferrovia.

Rispetto allo scalo merci in particolare il sindaco ha rimarcato quello che è previsto anche nel Piano urbanistico: il potenziamento della Dinazzano-Marzaglia, il collegamento ferroviario e l’integrazione tra le opere con spazio per la logistica". Il Pug in particolare "propone di mettere a sistema le strutture logistiche di Campogalliano, Marzaglia e Dinazzano e qualificare l’offerta per la logistica a Modena". Mentre è stata confermata la necessità di eliminare i caselli. Individuata anche la ’bretellina’ che consentirebbe di bypassare la via Emilia.

Per quanto riguarda invece nello specifico l’Autodromo di Marzaglia Muzzarelli ha ricordato il progetto approvato e ha sottolineato "l’interesse delle aziende del settore ad avere un impianto utile alla sperimentazione dei veicoli". Per esempio, nel tracciato del circuito più lungo, si offrirebbe, con un rettilineo di oltre un chilometro, uno strumento "indispensabile per le esigenze della ricerca e della produzione più innovativa delle aziende della Motor Valley, anche per lo sviluppo dei veicoli green, elettrici e a idrogeno". In questo senso il primo cittadino ha ricordato il Motor Valley Fest, l’evento che si terrà a Modena dal 2 al 5 maggio: non solo una vetrina per gli appassionato di moto e auto, ma anche l’occasione per riflettere e approfondire il ruolo dell’elettrico e dell’idrogeno nel futuro della mobilità.

Focus anche sulle Casse di espansione del Secchia, progetto molto atteso dai cittadini. Il sindaco ha fatto il punto sull’attività di Aipo partendo da un recente sopralluogo dei tecnici nella zona. I lavori sono suddivisi in quattro lotti, il primo da 31 milioni e 600mila euro è in fase di approvazione, per il secondo e il quarto da 27 milioni i lavori sono in corso, per il terzo da 8 milioni e 700mila euro il progetto esecutivo è completato e sono in fase di avvio le procedure di gara.

La serata è stata l’occasione per un riepilogo degli interventi realizzati e previsti in zona: il nuovo Gattile di Marzaglia da 200mila euro, il quarto braccio della rotatoria Rotatoria Cittanova da 700mila euro, la Tribuna della Polisportiva di Marzaglia da un milione e 400mila euro per cui è in programma nelle prossime settimane la gara d’appalto. In corso di aggiudicazione intanto il proseguimento della ’Diagonale verde ciclabile’ fino a via Corletto per 4 milioni e 100 mila euro: "I lavori partiranno entro aprile".

Molto sentita anche la ricostruzione del muro del cimitero di Marzaglia: sono partiti i lavori da 80mila euro. Mentre arrivano dal Pnrr fondi per 240mila euro per la riqualificazione della Fattoria Centofiori: lavori già iniziati.

Sul fronte ciclabili sono a budget 220mila euro di lavori di manutenzione di strade e ciclabili realizzati e da fare nelle prossime settimane in via Emilia, via della Ghiaia, via Preti partigiani, via Magnaghi, via Orazio Vecchi, via Viazza, strada chiesa, Marzaglia, pezzi di Pomposiana, Strada Marzaglia