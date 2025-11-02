Bretella, sit-in a Marzaglia. In 200 contro gli sfalci. Malumori anche in Regione

Sarà depositata una denuncia penale alla procura per i possibili rischi ambientali anche gravi legati al progetto della Bretella: "È indispensabile fermare subito le operazioni di taglio, per evitare interventi che potrebbero rivelarsi inutili e dannosi per il territorio". Ieri mattina in 200 hanno partecipato al sit in organizzato dal comitato No Bretella – Sì mobilità sostenibile organizzato in Stradello Cave Rangoni a Marzaglia Il presidio si è svolto in prossimità dei tre alberi di pregio che sarebbero abbattuti quando e se partiranno i lavori di ‘deforestazione e sfalcio’ annunciati dalla ditta Pizzarotti per conto di AutoCs, la società che gestisce la realizzazione della Campogalliano-Sassuolo.

Presenti tra gli altri i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, il consigliere regionale di Avs Paolo Trande, i consiglieri comunali di Avs (Martino Abrate), del M5s (Giovanni Silingardi) e del Pd (Stefano Manicardi), l’ex assessora Alessandra Filippi di Legambiente, Mauro Solmi e Mauro Sentimenti del comitato No Bretella, Paolo Silingardi, Paola Aime di Europa Verde. L’intervento previsto coinvolgerà circa 10 ettari di bosco, comporterà la rimozione di 174 alberi e circa 4 chilometri di siepi lungo il tracciato.

"Nonostante sia evidente l’impatto ambientale di queste operazioni – hanno spiegato i promotori – permangono dubbi circa la reale urgenza dei tagli programmati. Non c’è chiarezza sulle motivazioni che giustificherebbero l’avvio immediato dei lavori, soprattutto in considerazione dell’eventualità, del tutto probabile, dopo la bocciatura del diritto di prelazione e del progetto di finanzia da parte della commissione europea, che sia necessario pubblicare un nuovo bando di gara per la concessione dell’A22". E se Autobrennero non vincesse la concessione, verrebbe meno il principale azionista di Autocs e la possibilità di sostenere economicamente la costruzione e la gestione della Bretella. Inoltre, fanno presente gli ambientalisti, "non sono disponibili informazioni pubbliche riguardo alla revisione del Piano economico finanziario, inoltrata da Autocs al ministero, con la richiesta di risorse economiche aggiuntive con costi dell’opera lievitati, secondo il concessionario della Bretella, da 422 a 700 milioni di euro". La richiesta ad AutoCs quindi è di "spiegare le motivazioni che giustificano l’urgenza dell’avvio dei lavori". Ulteriori chiarimenti poi, ha aggiunto Filippi, "servono a proposito dei tempi di realizzazione del raddoppio dello svincolo A1-A22, opera inclusa tra gli investimenti di Autobrennero nel bando bocciato dalla Ue. Senza lo svincolo, la Bretella rischia di collegare il distretto produttivo con la campagna modenese".

Intanto, tra gli ambientalisti circola un messaggio a proposito del vertice istituzionale che si è tenuto venerdì sera al quale hanno partecipato tutti i sindaci coinvolti dalla tratta, consiglieri regionali Pd, presidente della Regione, presidenti della provincia sia di Modena che di Reggio, l’europarlamentare Stefano Bonaccini, l’assessore Irene Priolo e l’assessore Vincenzo Colla.

È stato condiviso che le modalità di intervento e comunicazione di Pizzarotti siano state inadeguate. Tutti avrebbero sottolineato l’insensatezza della deforestazione senza la sicurezza che l’opera parta e tutti hanno condiviso la necessità di maggiori informazioni e di un intervento della Regione affinché blocchi l’intervento fino a quando non ci sarà sicurezza sull’inizio delle opere.