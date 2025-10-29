Bretella, stop del Comune: "Valutiamo alternative più utili e sostenibili. Sospendere gli sfalci"

Promuovere tavoli di confronto con tutti i soggetti coinvolti per valutare proposte alternative e rivedere il progetto secondo parametri di sostenibilità e utilità pubblica, attivarsi per promuovere la mobilità sostenibile in particolare su ferro e, nel frattempo, richiedere la sospensione cautelativa delle attività di sfalcio e deforestazione avviate sul territorio comunale. Sono le principali richieste delle due mozioni illustrate da Martino Abrate di Alleanza Verdi-Sinistra, primo firmatario di entrambe, e approvate in Consiglio comunale sul tema della Bretella Campogalliano-Sassuolo.

Il primo documento è stato presentato da Avs, Movimento 5 stelle e Pri – Azione Socialisti liberali e approvato con il voto favorevole di Pd, Avs e Movimento 5 stelle, contrario di Fratelli d’Italia e Lega Modena. La seconda mozione, relativa alla richiesta di sospensione delle attività di esproprio e deforestazione, è stata presentata in corso di seduta da Avs, Movimento 5 stelle e Pd e approvata con voto favorevole dei proponenti, contrario di Fratelli d’Italia.

Nel dettaglio, il primo documento chiede di attivarsi nelle sedi politiche e istituzionali competenti per promuovere l’apertura di un tavolo di confronto con istituzioni ed enti coinvolti con l’obiettivo di valutare proposte alternative e di rivedere il progetto infrastrutturale in corso, "alla luce dei principi di sostenibilità ambientale, utilità pubblica e tutela del territorio e dei cittadini che vivono nelle aree interessate dall’opera".

La mozione chiede inoltre di attivarsi presso tutti i livelli istituzionali competenti per promuovere l’inserimento, tra le infrastrutture strategiche per il territorio, "di interventi coerenti con le politiche e le strategie della mobilità di merci e persone su ferro". La Bretella, ha spiegato Abrate, "è stata pensata in un contesto produttivo e infrastrutturale molto diverso da quello attuale, comportando un aggravio del traffico su gomma e quindi emissioni inquinanti, oltre alla cementificazione di circa 600mila metri quadrati di suolo agricolo". Il documento evidenzia, tra l’altro, che il tracciato dei collegamenti legati alla Bretella "impedisce l’ampliamento dello scalo merci di Cittanova-Marzaglia", e di conseguenza "crea un gravissimo pregiudizio rispetto all’obiettivo del potenziamento dell’interscambio intermodale ferro-gomma".

La seconda mozione chiede all’Amministrazione di richiedere la sospensione cautelativa delle attività di sfalcio e deforestazione attualmente avviate sul territorio comunale, in quanto "gli attuali espropri e relativi lavori preparatori nel tratto modenese rischierebbero di non essere coerenti con il nuovo tracciato", richiesto dal Consiglio comunale di Modena attraverso la mozione approvata nel novembre 2023.

Alla richiesta di sospensione si associa anche la maggioranza del Consiglio comunale di Formigine: "L’avvio di lavori potenzialmente non finalizzabili, causerebbe un danno ambientale di portata elevata, in un territorio, quello a cavallo del fiume Secchia, con una delicata situazione idrogeologica".

Sull’argomento peraltro vale la pena registrare la presa di posizione del sindaco sempre di centrosinistra di Rubiera Emanuele Cavallaro, che si distingue da quella di Modena. ll sindaco spiega che la ‘Bretella’ non è "una cosiddetta ‘opera connessa’ all’A22, bensì è una concessione indipendente, con l’obbligo, non solo il diritto, per AutoCs di realizzare l’opera. Un’opera, va ricordato, già in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, anche a causa della pandemia e di altre vicende note". Per Cavallaro "ogni proposta di miglioria o integrazione progettuale sarà ovviamente benvenuta nei limiti di quanto è possibile per un cantiere ormai ‘appaltato’ e che ha già avviato la fase di esproprio".

g.a.