"Bretella tra Sipe Alte e Pedemontana in ritardo? Colpa del Pd"

Anche il consigliere regionale Simone Pelloni interviene sulla questione della bretella di collegamento tra le Sipe Alte e la Pedemontana, sulla quale in questi giorni si sono espressi il Pd di Vignola e Christian Tondi, imprenditore e presidente dell’Unione Terre di Castelli. "Il Pd che oggi chiede conto alle sue stesse amministrazioni dello stato di avanzamento del progetto di raccordo stradale con la Nuova Pedemontana tra Vignola e Spilamberto, sollecitando la formalizzazione di un accordo tra gli enti coinvolti – accusa Pelloni - è il diretto responsabile del mancato superamento dell’attuale viabilità. L’accordo territoriale di dicembre 2019 da me definito in qualità di allora sindaco di Vignola, prevedeva che le spese di esproprio dei terreni coinvolti, per un valore di circa 70.000 euro, e la progettazione dell’opera, sarebbero state a carico della Provincia di Modena. I Comuni di Vignola e Spilamberto dal canto loro avrebbero sostenuto ciascuno per il 50% i costi di realizzazione dell’opera, prevedendo che quando si fosse sbloccata la lottizzazione "ex Sipe – Green Village" nel Comune di Spilamberto gli oneri di urbanizzazione incassati sarebbero stati suddivisi tra entrambi a compensazione delle spese anticipate. Da allora il progetto è poi stato anche avallato e sostenuto dalla Regione con una risoluzione a mia prima firma approvata a larga maggioranza nel maggio 2021; mentre i sindaci di Vignola e Spilamberto, oltre a dirsi favorevoli a parole in consiglio comunale, ancora nulla hanno fatto ai fini della realizzazione dell’opera".

m.ped.