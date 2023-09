"Bretella, un rincaro spropositato"

"Si sapeva che la Bretella era ferma non per colpa degli ambientalisti, né della burocrazia, ma per esplicita richiesta del presidente di AutoCS spa Emilio Sabattini a causa delle modificate condizioni economiche, per ottenere una revisione del Piano economico finanziario". Anche il comitato ’No Bretella - Sì Mobilità Sostenibile’ si scaglia contro l’assessore regionale Andrea Corsini che nei giorni scorsi ha specificato che per l’opera servirebbero altri 200 milioni di euro rispetto ai 500 milioni inizialmente previsti. "Si tratta del 40% in più – attaccano gli ambientalisti – una cifra spropositata che non ha corrispondenza con l’aumento dei prezzi e l’inflazione. Il costo di questa inutile infrastruttura è a nostro carico, non solo per i 214 milioni mesi dallo Stato, ma per i pedaggi versati dai cittadini, soldi pubblici anch’essi, Autobrennero spa e AutoCS spa sono Società quotate il cui fine è produrre utili, oltre 92 milioni nell’ultimo bilancio". Queste risorse, obiettano dal comitato, "dovrebbero essere utilizzate per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico, per il trasporto pubblico locale, per ferrovie e centri logistici intermodali o per la manutenzione del sistema ferroviari e stradale esistente".

Nel mirino finisce anche la correlazione che l’assessore fa tra rinnovo della concessione autostradale della A22 e realizzazione dell’infrastruttura: "Questi legami non dovrebbero esserci. Se l’opera fosse urgente, strategica, di pubblica utilità, dovrebbe essere realizzata a prescindere da chi sarà il futuro gestore della A22".

Altra affermazione che si legge nelle dichiarazioni di Corsini "è che la gara da 7,2 miliardi di euro, visto che il principio di prelazione che verrà applicato, favorirà in modo decisivo Autobrennero spa". Quanto all’annuncio dei lavori nel 2024, "ogni volta che si entra in una campagna elettorale, il presidente della Regione Bonaccini e l’assessore di turno annunciano l’inizio dei lavori per l’anno successivo, ma il tempo è galantuomo, le condizioni socio-economico-ambientali e quelle politiche cambiano, e la realizzazione di un’opera inutile, costosa e ambientalmente dannosa".