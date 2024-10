"Bretella, un’utopia da 10 milioni. Più ciclabili per il polo scolastico"

La Bretellina? Irrealizzabile – costerebbe 10 milioni di euro – se non nell’arco di 10 anni. Si lavora, quindi, per migliorare l’esistente, potenziando la rete ciclabile e pedonale e mantenendo in essere il piano viario adottato l’anno scorso. Non sembra ci sia molto altro da fare riguardo la viabilità del polo scolastico, a proposito della quale ha fatto il punto l’Assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli. L’occasione il consiglio comunale, e due interrogazioni – una di Fratelli d’Italia, l’altra della lista civica Macchioni – che chiedevano conto di una situazione a proposito della quale le lamentele si sprecano. E preoccupa anche l’Amministrazione che "non vuole ne’ sminuire e nemmeno negare l’esistenza del problema, che dovrà` essere necessariamente risolto, o almeno attenuato" stante, ha aggiunto Zilioli, "un livello di criticità insostenibile e dannoso sia per chi lì lavora e studia e per la mobilità un importante quadrante cittadino". Il nodo, tuttavia resta, e scioglierlo non è semplice, anche perchè la situazione, già critica, è diventata difficilissima nel momento in cui il ‘nuovo’ Formiggini ha spinto verso il polo un altro migliaio di utenti. In aggiunta al nuovo piano viario, ha detto Zilioli, "è stato realizzato un accesso ciclo pedonale anche sul fronte ovest, cui entro fine anno si aggiungerà un attraversamento con isola centrale a maggiore protezione di pedoni e ciclisti nell´attraversamento presso la circonvallazione". E a bilancio "è previsto un milione di euro per un sistema di connessioni ciclopedonali tra città, zone residenziali e polo scolastico". Basteranno? Chissà…