Bretella, via a sfalci ed espropri: "Non c’è ancora la concessione. Sospendere l’avvio del cantiere"

Bretella Campogalliano-Sassuolo, la settimana scorsa è stata ricca di colpi di scena. La prima novità è stata la bocciatura da parte della Commissione europea del bando di gara del ministero delle Infrastrutture per il rinnovo della concessione dell’A22, scaduta da oltre 10 anni. Sono stati dichiarati incompatibili con i principi della concorrenza sia il diritto di prelazione (ad Autobrennero Spa) sia la finanza di progetto per l’affidamento delle nuove concessioni autostradali.

La seconda notizia è che AutoCS Spa, società concessionaria della costruzione della Bretella, procede in queste settimane agli espropri di terreni e immobili interessati dal tracciato. Ha comunicato – tramite la Pizzarotti & C.(socia di AutoCS) – che dal 1 novembre inizierà i lavori per sfalci e deforestazioni sul tracciato.

Il comitato ‘No Bretella’ rileva dunque che il bando "dovrà essere stracciato e alla gara futura potranno partecipare tutti gli interessati su un piano di assoluta parità. Autobrennero Spa (società che esiste solo se le viene affidata la gestione dell’A22) non ha più alcuna certezza di vincere e quindi, nemmeno vi è più alcuna certezza che la Bretella possa essere costruita". Mentre per ciò che concerne gli espropri, "la comunicazione ha dell’incredibile, perché per quanto se ne sa non esiste un valido Piano economico finanziario concordato col Ministero. Senza la revisione del PEF, che prevede 200 milioni di costi aggiuntivi, AutoCS Spa non può garantire il completamento e la gestione della Bretella e probabilmente agirebbe in modo illegittimo se avviasse opere di qualunque natura, anche sfalci e deforestazione, e potrebbero esserci gli estremi per denunce relative al reato di danneggiamento". L’appello del comitato ai sindaci interessati, al presidente della Provincia (indirettamente socio di AutoCS tramite Autobrennero) e la Regione, è di "attivarsi per fermare i lavori di sfalcio e deforestazione, tutelando i territori e i cittadini impattati".

Lo stesso consigliere regionale di Avs Paolo Trande in un’interrogazione chiede alla giunta "se non ritenga opportuno che i lavori preliminari di sfalcio e deforestazione, debbano essere sospesi fino alla conclusione della procedura di infrazione europea sulla gara di rinnovo della concessione autostradale della A22 e se intenda sostenere la richiesta di revisione progettuale del tratto modenese".

Intanto sul destino della Bretella è stato depositata in Consiglio comunale una mozione presentata dai consiglieri Martino Abrate, Ferrari (Avs), Giovani Silingardi (M5s) e Paolo Ballestrazzi (Pri Azione socialisti liberali). "Non possiamo accettare – sottolinea Paola Aime, portavoce di Europa Verde – che quest’opera venga imposta senza un confronto reale con la comunità e senza aggiornare studi e valutazioni ambientali ormai vecchi di oltre quindici anni". Il nodo centrale è lo scalo merci di Marzaglia, "che deve essere qualificato come infrastruttura al servizio del sistema produttivo locale, e non ridotto a semplice area di servizio ferroviario".