"Bretellina di Pontenuovo, infrastruttura ormai vitale"

Per la ‘bretellina di Pontenuovo’, la variante sulla circonvallazione che permetterebbe a chi proviene dalla montagna modenese e reggiana di ‘saltare’ la provinciale e raggiungere il polo scolastico, il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani scrive al Governo. Destinatari della missiva i ministri Matteo Piantedosi (Interni), Giuseppe Valditara (Istruzione) e Matteo Salvini (Infrastrutture), cui vengono richiesti i fondi per la realizzazione dell’infrastruttura. Tanto utile quanto futuribile: "È dai primi anni 2000 – scrive il primo cittadino – che sostengo la necessità di realizzare un’opera che oggi, con l’aumento del numero di studenti che frequentano il polo scolastico, da importante diventa vitale. Per anni chi amministrava ha ignorato il problema, ora è arrivato il momento di assumerci le nostre responsabilità e procedere alla sua realizzazione nel più breve tempo possibile". In particolare si parla della realizzazione di una variante al sistema viabile esistente, nella zona sud ovest del Comune di Sassuolo, al fine di bypassare l’attuale strada provinciale che collega la frazione di San Michele dei mucchietti all’abitato principale di Sassuolo.

La variante bypasserebbe, scrive il sindaco di Sassuolo, "una sezione stradale limitata, che ad oggi registra un transito nelle 24 ore di oltre 11mila veicoli", che ha trasformato quel tratto di viabilità cittadina, nell’ora di entrata ed uscita da scuola, in un inferno, con colonne infinite di auto e prevedibile impatto su un asse viario strategico per il traffico cittadino.

"La criticità, in termini di sicurezza e tempi di percorrenza, dell’attuale situazione impone – scrive Menani – un intervento che possa svilupparsi in tempi molto brevi, soprattutto in considerazione del fatto che è già in previsione la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, nell’ambito del polo esistente, che porterà ad un incremento degli studenti di ben 1000 unità, oltre ai quasi 3000 già presenti, senza contare il personale docente ed Ata".

L’ostacolo sono i costi, dal momento che si parla di circa 13 milioni di euro per circa 4 chilometri di tratto stradale, ma alle carenze erariali che condizionano gli enti locali potrebbero venire in soccorrso, suggerisce Menani al Governo, i fondi del Pnrr, "cui si potrebbe attingere".

Stefano Fogliani