Brilla il successo della Stadium a San Lazzaro

E’ la splendida vittoria della Stadium Mirandola a S.Lazzaro di Savena, 3-1 (21/25 25/14 25/21 25/18) sul campo della capolista Hokkaido Bologna, ad illuminare tutto il programma del volley minore modenese: una vittoria che vale oro per la classifica e per il morale, e soprattutto che vale la quasi sicura qualificazione della squadra di Bicego alla Coppa Italia di serie B, dove affronterà una tra Codyeco S.Croce, e Maxitalia Sestese.

E’ soprattutto una grossa prova di forza psicologica, considerando il primo set perso, che poteva condizionare l’intera gara. Bene anche la National Villa d’Oro, che non concede spazio all’Asola, e lo strapazza a domicilio: grazie al successo della Stadium, la National mantiene le speranze di Playoff.

Nelle altre gare maschili sfiora una vittoria importantissima l’Univolley Carpi, battuta 2-3 (25/21 21/25 25/23 21/25 15/17) in casa dall’Ongina Monticelli: dopo essere andata due volte avanti, i carpigiani hanno subito la rimonta dei piacentini. Stesso risultato di 3-2 (13/25 22/25 25/13 25/22 15/8) per il Modena Volley, che però porta a casa due punti doro, recuperando una partita che sullo 0-2 sembrava persa.

Nel femminile, BSC Volley Sassuolo sconfitta 0-3 (19/25 19/25 21/25) sul campo della capolista Ostiano: non era certo la partita che serviva alla squadra di Tamburello, che pure ha lottato alla pari con le più forti avversarie, cedendo però nei momenti decisivi di ciascun parziale.

Tornando alla Coppa Italia, in B1 femminile non ci sono possibilità per il Volley Modena, terzo a cinque punti dall’Ostiano, ma anche la Zerosystem, per quanto in vetta al proprio girone, non ha ancora la certezza della partecipazione, che premierà solo otto delle dieci prime classificate, in base ad una classifica avulsa elaborata la prossima settimana.

Riccardo Cavazzoni