Brillante Festival tra jazz e classica

Hylé è il progetto musicale che illuminerà il nuovo appuntamento del "Brillante Festival", questa sera alle 21 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est 1420: un trio di artiste di grande talento e versatilità, la clarinettista Giulia Barba e la violinista Virginia Sutera con la voce di Camilla Battaglia. Esplorano i confini tra tradizione e innovazione, fondendo jazz, musica classica, sound art e improvvisazione contemporanea, così da creare paesaggi sonori immersivi e suggestivi. In Giulia Barba la formazione classica si unisce alla passione per la tecnologia, e così è riuscita a ridefinire i confini fra la musica tradizionale e l’avanguardia. Virginia Sutera, esperta nel repertorio classico come in quello contemporaneo, è aperta all’interazione della musica con le altre arti, e sa infondere raffinatezza e delicatezza all’esecuzione. La voce di Camilla Battaglia aggiunge il tocco poetico e jazzistico: cantautrice, riconosciuta come una delle voci più interessanti della scena jazz contemporanea, Camilla ha saputo creare uno stile personale con un innesto di influenze sperimentali e avanguardistiche. Per l’ingresso è richiesto un contributo di 5 euro più tessera associativa gratuita.

