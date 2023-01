Brodano nel mirino dei ladri "Sparite taniche di carburante"

Furti a raffica nelle campagne di Brodano. A denunciarli è un cittadino vignolese. "Nel giro di una ventina di giorni – spiega – a casa mia, in via Cabelle, i ladri sono venuti due volte, l’ultima venerdì scorso. Per fortuna hanno rubato cose di poco valore, quindi non sono andato a fare denuncia, ma sono comunque preoccupato. La prima volta si sono introdotti verso le 4,30 del mattino (so l’orario perché al mio vicino di casa è suonato l’allarme) nel mio garage, e hanno portato via una bombola di gas e una tanica di benzina. La seconda volta, cioè venerdì scorso, i ladri sono entrati nell’appartamento di mio fratello, che è vuoto, quindi sono andati via a mani vuote. E non sono l’unico ad avere subito furti nella mia zona. Oltre a via Cabelle, sono state interessate dalla visita di ladri via Cornadura, via Garofalana e via Confine. Rubano un po’ tutto quello che trovano e che abbia un minimo di valore. In questi casi, hanno fatto incetta di carburante. Finora – conclude il cittadino vignolese – non ho mai avuto un allarme in casa, ma dati questi ultimi episodi lo installerò". m.ped.