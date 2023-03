Brucia il tetto, proprietario in salvo

Incendio ieri mattina intorno alle 10 in un’abitazione di via Abbà e Motto nella frazione di Massa Finalese. A quell’ora, il proprietario, un uomo di 62 anni, era a casa, ma è riuscito a mettersi in salvo. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria ed hanno interessato parte del tetto. Per fortuna la giornata priva di vento ed il pronto intervento dei pompieri hanno permesso di circoscrivere e limitare i danni ad alcune stanze del piano superiore dell’abitazione. Sul posto sono giunte tre squadre: prima i vigili del fuoco di San Felice, poi i volontari di Finale. A supporto anche l’autoscala da Modena ed i pompieri del distaccamento di Carpi con l’autobotte e l’autopompa. Il proprietario ha poi potuto rientrare in casa.