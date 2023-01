Brucia la Cermag, densa colonna di fumo

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze, anche da Carpi, per domare un incendio divampato ieri mattina a Rio Saliceto all’interno di un capannone industriale, sede della ditta Cermag, gestita dalla carpigiana Elisabetta Goldoni. Verso le 10 è scattato l’allarme, quando dal capannone si è notato un denso fumo nero – visibile a notevole distanza – uscire da un’area adibita a deposito di materiale metallico, con presenza di pallet in legno e imballaggi in cartone. Mobilitati pure i tecnici di Arpae. La titolare Elisabetta Goldoni parla di cause accidentali. "Tutto sarebbe partito da una scintilla arrivata a un pallet nella parte alta dell’edificio". Evacuati i dipendenti, ingenti i danni.