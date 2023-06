Brucia un pallet, timori alla Cpl

Ha destato preoccupazione ieri mattina a Concordia il fumo che si è visto salire dalla zona dove ha sede Cpl Concordia. Immediatamente sono stati allertati dai presenti in azienda i vigili del fuoco di San Felice che, giunti sul posto, hanno spento rapidamente il rogo, sviluppatosi dietro ai capannoni (via Di Vittorio), dove la cooperativa multiservizi di energia ha la sua isola ecologica per la raccolta differenziata.

In realtà – si è potuto appurare – essersi trattato dell’incendio di un pallet.

L’azienda esclude danni a strutture e persone.

Alberto Greco