Bruno Bedeschi taglia il traguardo del secolo di vita

Festa grande in casa Bedeschi. Ieri infatti, nonno Bruno ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Originario di Castelvecchio di Prignano, ha sempre abitato in questa frazione prignanese. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu trasferito prima in Germania e poi, dopo l’8 settembre 1943, si trovò a combattere sul fronte di Vinadio, in provincia di Cuneo. Dalla fine del conflitto, ha sempre fatto l’agricoltore. Con la moglie Maria Spezzani, detta Osanna (insieme nella foto) ha avuto quattro figli: Graziella, Luciana, Brunella e Roberto. Oltre che con la consorte e con i figli, Bruno ha festeggiato i suoi 100 anni anche con i sei nipoti e i cinque pronipoti. Ancora lucido e autosufficiente nonostante la veneranda età, Bruno ha sempre seguito una dieta molto varia, nutrendosi in gran parte con ciò che produceva lui stesso in campagna. Anche il sindaco di Prignano, Mauro Fantini, rivolge pubblicamente gli auguri al neo centenario.