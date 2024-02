Bruno micidiale al servizio. Sanguinetti, prova completa

BRUNO 6,5 (att. 50% su 4, 3 ace, 2 b.s.) – Si vede che ci tiene, che la situazione generale gli pesa e che talvolta fa fatica a uscirne lui prima ancora del resto della squadra: il “resettino” con Boninfante gli fa bene. Micidiale la battuta.

BONINFANTE 6,5 – Introduce semplicità per qualche prezioso minuto.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 42% su 26 con 3 err. e 5 muri sub., 1 ace, 2 b.s., 2 muri) – La prima metà di partita è da insufficienza, il finale quasi dominante. Compito per casa: scaldare bene il servizio in vista dei playoff

SAPOZHKOV sv (att. 2 err., 1 b.s., 1 muro) – Sotto choc, entra e spara fuori tre palloni su tre. Però a muro fa ombra e “gira” un passaggio intricato a favore di Modena.

RINALDI 7,5 (att. 61% su 28 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 54% su 26 con 1 err., 3 ace, 2 b.s., 1 muro) – Per volumi di gioco, anche in ricezione, un partitone: sta provando, tra alti e bassi, a diventare non solo un eccellente titolare ma anche un punto di riferimento.

JUANTORENA 6,5 (att. 47% su 30 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 75% su 8, 1 ace, 1 b.s.) – Efficienza alta e qualche zampata di classe, in ricezione deve fare poco ma lo fa bene. Qualche ruggine in difesa, ma anche un paio di meritorie incursioni fuori campo.

SANGUINETTI 7 (att. 75% su 8, 2 b.s., 3 muri) – A muro una buona prova, in attacco ottima. E l’inclinazione a sbagliare poco dal servizio sta diventando una buona abitudine.

BREHME 5 (att. 25% su 8, ric. 100% su 1, 2 b.s.) – Bruno lo foraggia sin dalle prime battute ma la palla non va per terra.

STANKOVIC 7 (att. 100% su 3, 2 muri) – Non c’è un singolo pallone da lui toccato che non abbia prodotto un punto .

PINALI G. 7 (att. 67% su 3 con 1 muro sub., 1 b.s.) – Ben due punti in attacco. Normali, non sensazionali come quelli di tre settimane fa a Civitanova. Un bel passo avant.

PINALI R. sv – In campo assieme al fratello, e subentrando a Juantorena per di più! Legna bene dal servizio.

SIGHINOLFI sv (1 muro) – Il muro del 24-12 sull’amico Bossi è il suo sfizio stagionale, il primo punto in assoluto portato a casa – per di più – sul terzo pallone totale toccato in stagione.

GOLLINI 6,5 (ric. 50% su 28 con 1 err.) – Prima metà in affanno sulla float, seconda metà in carrozza (e coprendo anche molte competenze di Juantorena in difesa).

All. GIULIANI 6,5 – Voto transitorio: si è vinto ma non dominando, c’è ancora tanto da lavorare e una sola partita di rodaggio – importantissima – domenica prossima a Piacenza. Ma era stato lui il primo a dirlo: prima di pensare a vincere, serve giocar bene.

Fabrizio Monari