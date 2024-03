Bruno: "Non sono mai riuscito a dare il meglio. Cambiare tanti giocatori non aiuta"

"Peggio di così non poteva essere". Parte così Bruno Rezende parlando del suo ultimo match di play off scudetto con la casacca di Modena. "Questo è lo sport – racconta il capitano –una stagione complicata di pochi alti e tanti bassi. Anche io sono andato in difficoltà, oggi specialmente coi primi tempi: contro una squadra che in battuta spinge sempre poi è difficile giocarsela. È andata così".

La serie. "Le opportunità nella serie le abbiamo avute – continua Bruno – il primo set di gara 1, una gara 2 nella quale secondo me complessivamente abbiamo fatto più di loro e poi abbiamo perso nel finale , anche il primo set di gara 3. Il problema è la nostra consistenza, riusciamo a tenere per un po’ ma poi arriva un break lungo: la sintesi di tutto ciò che ci è successo in questa stagione".

Play off Challenge. "Sicuramente proveremo a cercare un piazzamento in Europa, è una cosa che la società vuole, ci prepareremo al meglio contro squadre fortissime. Dobbiamo giocare meglio, per fare un colpaccio e riportare Modena in Europa".

Frustrazione nell’ultima stagione. "Difficile dire cosa avrei cambiato in questa stagione – prosegue Bruno – soprattutto se inizi a perdere sicurezza e fiducia. Non siamo mai riusciti a ritrovarci, in nessuna maniera. L’arrivo di Giuliani è stato un cambiamento, abbiamo cambiato anche un po’ lo stile di gioco, ma entrati in un periodo difficile non siamo più riusciti a balzarne fuori. Personalmente credo di non essere mai stato quello che potevo essere in questa stagione, dopo un’altra annata, la scorsa, nella quale invece avevamo dato di più di quello che potevamo. Non ho mai fatto vedere il mio potenziale, è una cosa che mi lascia frustrato, soprattutto perché era l’ultimo anno qui".

Troppi cambiamenti. Infine, da parte di Bruno, una nota critica, ma forse più un suggerimento alla Modena che verrà e rimarrà: "Sicuramente non ha aiutato il fatto di cambiare sempre la rosa in questi tre anni. La squadra ha bisogno anche di costanza nei giocatori, vedi Trento: la base è sempre stata la stessa anche perdendo alcuni tasselli, e il gioco è rimasto".

A fine match parola anche a coach Alberto Giuliani: "Possiamo dirlo che sono più forti gli altri? Sono più forti, noi non siamo abituati a gestire le palle sporche come loro: sono alti a muro, forti in battuta, forti tecnicamente, c’è poco da fare. Credo che, gara 1 a parte, abbiamo fatto il massimo di ciò che potevamo fare in questa serie. I Play Off Challenge? Due settimane di grande lavoro, un obiettivo a cui teniamo. Lavoreremo anche provando alcune soluzioni per il futuro".

Alessandro Trebbi