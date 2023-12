Bruno porta in Vaticano un doppio regalo: "Al Papa una maglia gialloblù e il mio libro"

L’occasione dell’invito era stata l’invio del libro "Dal buio all’oro" in Vaticano: papa Francesco ha allora chiesto a Bruno Rezende e agli autori della sua biografia, Gian Paolo Maini e Davide Romani, se volessero presentargli l’opera personalmente in udienza a Roma. E così è stato. Un appuntamento fissato ieri mattina, un incontro cordiale, con foto, sorrisi e uno scambio di regali pre-natalizio, che ha visto proprio Bruno Mossa De Rezende essere ricevuto in Vaticano dal Papa insieme a Gian Paolo Maini, responsabile dell’ufficio stampa di Modena Volley e Davide Romani, giornalista della Gazzetta dello Sport. Emozionato, il fuoriclasse brasiliano è stato il primo a rompere il ghiaccio, rispondendo al Pontefice che lo ringraziava della visita: "Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente, è un grandissimo onore Santità – consegnando nelle mani di Bergoglio il libro –. Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio". Bruno ha voluto aggiungere un ulteriore omaggio, la sua maglia di Modena Volley numero 1 col nome "Francesco". Sorridendo, Papa Bergoglio ha ringraziato per questo doppio regalo, prezioso per un appassionato di sport come lui. A seguire Bruno è stato ricevuto anche dal cardinale José Tolentino de Mendonça, Ministro dello sport, della cultura e dell’educazione di Città del Vaticano, che gli ha donato la maglia di Athletica Vaticana insieme al Presidente Gianpaolo Mattei, in rappresentanza della società sportiva fortemente voluta da Papa Francesco durante un colloquio di grande intensità: "Caro Bruno, sei un ambasciatore di sport e di vita, il tuo libro è la dimostrazione che l’umiltà è un valore fondamentale, oggi più che mai, da trasmettere soprattutto ai più giovani" le parole del cardinale.

Intanto ieri Piacenza giocava una gara decisiva per le proprie sorti in Champions League nella Pool C contro lo Sporting Benfica di Lisbona. Tre punti per un’ipoteca sul passaggio del turno, che era stato messo in discussione dal match d’esordio, perso da Lucarelli e compagni in casa contro l’Halkbank Ankara di Earvin Ngapeth. Proprio Lucarelli sarà il faro a cui la formazione di Andrea Anastasi si aggrapperà anche al PalaPanini nel giorno di Santo Stefano.

Alessandro Trebbi