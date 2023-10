Brutale rapina e violenze, dieci anni agli aggressori

Ogni singola immagine di quella violenza, brutale, inimmaginabile, era immortalata sui loro telefonini. Le ferite inferte con un cutter sul corpo di lui, colpito al capo anche con calci, pugni e una pentola. Ma anche l’aggressione sessuale ai danni di lei, minacciata con cutter ed un coltello e costretta a denudarsi e a subire atti sessuali. Sono stati condannati ieri a dieci anni di carcere i due tunisini di 22 e 31 anni, accusati di lesioni aggravate, rapina e violenza sessuale in concorso per l’aggressione in stile ’arancia meccanica’ avvenuta la sera dell’otto settembre dello scorso anno ai danni di una coppia, dopo che gli imputati si erano introdotti durante la notte nel loro appartamento all’ottavo piano del Windsor Park. La pubblica accusa per i due, che erano sbarcati a Lampedusa poco prima di mettere in atto l’agghiacciante aggressione, aveva chiesto sette e 4 anni di carcere per gli stranieri ma il giudice ieri, dottoressa Clò, ha deciso per una pena più severa – visto il gravissimo episodio – oltre ad una multa di diecimila euro e ad una provvisionale, per le vittime, di 25 e 35mila euro. Pare che all’origine della vicenda vi fosse una questione di droga. Quel che è certo è che i due si erano introdotti nell’abitazione delle vittime colpendo con più fendenti il giovane, un 26enne tunisino, e picchiando e sottoponendo a violenza sessuale la fidanzata del connazionale, una giovane marocchina di 29 anni, che era stata a sua volta picchiata a sangue. I ‘frame’ dell’assurda notte di violenza erano stati anche ripresi da uno dei due aggressori con il telefonino. Le indagini della squadra mobile, diretta da Mario Paternoster, scattate nell’immediatezza e coordinate dalla Procura avevano permesso in poche ore di arrestare i due spietati aguzzini, trovati all’interno di un casolare abbandonato in strada Contrada con ancora i vestiti sporchi di sangue e il bottino sottratto alle vittime: soldi, chiavi, telefonini. "Siamo soddisfatti della sentenza – afferma l’avvocato della parte civile, Flavia Sandoni – si è trattato di un fatto molto grave". "Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza e valuteremo se presentare appello", afferma l’avvocato degli imputati, Ferdinando Pulitanò. A chiamare la polizia, quella notte, erano stati i residenti che avevano udito le grida disperate delle vittime. I due imputati – da allora in carcere – erano fuggiti passando da una finestra, per poi far perdere le proprie tracce. I poliziotti, una volta individuati, avevano mostrato i volti dei presunti aggressori alla ragazza, ricoverata in ospedale e subito la vittima, sotto choc, li aveva riconosciuti. Accanto ai due, infatti, erano state trovate nel casolare chiavi, zaino, vestiti, soldi, cellulare e pure gli abiti del 25enne aggredito. Per entrambi era scattato l’arresto quasi in flagranza per il reati di rapina, violenza sessuale e lesioni aggravate. Ieri, alla fine, la condanna a dieci anni di carcere.

Valentina Reggiani