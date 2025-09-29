Brutta tegola per il Carpi. Gerbi fuori per almeno un mese

La trasferta di Arezzo ha lasciato in eredità al Carpi una tegola molto pesante. Come già anticipato ieri, Erik Gerbi nel finale del match si è infortunato nel tentativo di rimettere in gioco un pallone che stava per terminare sul fondo, in uno degli ultimi attacchi biancorossi a caccia del 2-2 prima della rete di Varela che ha chiuso i conti: ha calciato la spalla in precario equilibrio e ha fatto un movimento innaturale con la gamba. Il giocatore è rientrato con la squadra dalla Toscana e poi sabato sera è stato visitato in ospedale a Modena, con i primi esami che hanno evidenziato il microdistacco dell’apice del perone. Per fortuna è stato scongiurato l’intervento chirurgico ma l’attaccante biancorosso dovrà stare fuori almeno per un mese, saltando così le prossime gare con Perugia, Bra, Ascoli, Gubbio e probabilmente Sassari, oltre alla Coppa del 28 col Brescia. Fra oggi e domani sono previsti ulteriori accertamenti, che daranno un quadro più preciso, ma per mister Cassani è sicuramente una tegola pesantissima, in un momento in cui il Carpi, dopo un calendario durissimo, dovrà affrontare i primi scontri salvezza. Lo farà senza la sua prima punta, unica per caratteristiche: al momento è escluso infatti il ricorso al mercato degli svincolati, sia per la durata dello stop non troppo lunga, sia perché chiunque arrivi ci metterebbe almeno 2-3 settimane, senza preparazione estiva, per andare in forma. Toccherà dunque a Sall e Forte, gli altri con caratteristiche da prima punta, caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco biancorosso, già dalla gara di domenica col Perugia penultimo con 3 punti, che arriva a Carpi reduce da 4 sconfitte di fila e che da domani andrà in ritiro per preparare la sfida del "Cabassi". Senza Gerbi, per Cassani diventa così cruciale recuperare sia Cortesi che Amayah, entrambi inutilizzabili ad Arezzo.

Davide Setti