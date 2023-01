Buche sulla Pedemontana, strage di pneumatici

Strage di pneumatici e di ammortizzatori l’altro ieri sulla Pedemontana tra Vignola e Savignano, un tratto di strada, di competenza della Provincia di Modena, che quasi ad ogni evento atmosferico un po’ consistente si trasforma in un vero e proprio percorso ad ostacoli per gli automobilisti. Come funghi, infatti, "nascono" vere e proprie voragini (limitativo definirle buche), che fagocitano e danneggiano i malcapitati veicoli in transito, con potenziali pericoli, va da sé, per l’incolumità di chi viaggia. Solo per dare alcuni dati, l’altra sera due pattuglie della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli sono rimaste impegnate sul posto per oltre tre ore e mezza per dirigere il traffico in prossimità del ponte sul Panaro, e scongiurare che altri veicoli e passeggeri avessero conseguenze. Ovviamente, ciò non è bastato per evitare il "filotto" di veicoli che hanno riportato danni anche consistenti, tanto da non potersi più muovere e da rendere necessario l’arrivo del carro attrezzi. Il problema, che già era assurto agli onori delle cronache qualche mese fa, sempre in occasione di un altro episodio di maltempo, è rispuntato fuori appunto anche l’altro ieri. E, anche via social, sono fioccate proteste e lamentele. C’è un utente che ha scritto: "E’ davvero già da tanto tempo che la condizione di quella strada in quella zona è deficitaria. Non è la soluzione andare piano. La soluzione è sistemarla". Un altro protesta: "Ok la neve (pochi centimetri e la prima volta quest’inverno), ok le gelate (in un inverno decisamente mite), ok il traffico pesante (che non è una sorpresa e non dev’essere una scusante), ma che sia normale che una strada si rovini così da mattina a sera…". E ancora un altro critica: "Hanno fatto una strada dove transitano migliaia di veicoli al giorno tra cui tanti mezzi pesanti, facendoci un fondo da reggere sì e no i carretti trainati dai somari…".

Il problema, insomma, è il fondo della strada, che cede all’arrivo del maltempo, formando voragini molto pericolose e diffuse. Dalla Provincia di Modena, interpellata ieri dal Carlino, hanno fatto sapere che l’intervento di emergenza per rattoppare le buche è proseguito nella notte tra ieri e l’altro ieri fino alle 2 del mattino, dopo che già nel pomeriggio i tecnici si erano recati sul posto.

La stessa Provincia, inoltre, ha fatto sapere che è in corso di valutazione un intervento più strutturale su questo tratto di strada.

Marco Pederzoli