"Buche sulle strade e in tangenziale, interventi per garantire sicurezza"

"Le strade più trafficate di Modena e provincia come la tangenziale – dice Mario Calanca, Presidente Provinciale Fiarc Confesercenti Modena – necessitano di interventi imminenti e duraturi per garantire, non solo la viabilità ma anche la sicurezza di chi la percorre. Ci riferiamo alle più importanti arterie stradali del territorio che ogni giorno vengono percorse, oltre che da tanti automobilisti anche dagli agenti di commercio che per lavoro si spostano principalmente in auto".

"Ogni anno purtroppo assistiamo, soprattutto durante il periodo invernale, allo sfaldamento del manto delle carreggiate con la conseguente apertura di buche che mettono a rischio la viabilità. Auspichiamo, una volte per tutte, ad un intervento da parte degli enti competenti con un progetto di asfaltatura e risistemazione del manto stradale che duri nel lungo periodo per non ritrovarsi tutti gli anni nella stessa situazione" conclude Calanca.