"Buchi nelle pareti e fili scoperti" Cavazzi senza laboratori, proteste

Laboratori chiusi da un anno e mezzo, cantiere ‘interrotto’ senza che le aule siano tornate di nuovo agibili e, in più, diverse incertezze e preoccupazioni sui lavori che dovranno inevitabilmente essere svolti nei prossimi mesi negli spazi più ‘vecchi’ della scuola. Esplode il malcontento al Cavazzi-Sorbelli di Pavullo, dove dall’estate 2021 è chiuso tutto il piano seminterrato, poiché considerato inagibile. Qui trovano spazio tre aule e quattro laboratori che avevano necessità di urgenti lavori di adeguamento strutturale. Ma ancora oggi, al termine dell’appalto da 600mila euro affidato dalla Provincia, vi sono quadri elettrici senza copertura, aule con enormi buchi nelle pareti, pavimento con pezzi mancanti, colonne scoperte e senza intonaco. Tanto è bastato a far esplodere l’ira del personale e degli utenti della scuola, compatti nel condannare l’assenza di locali ritenuti essenziali per la didattica, per di più in un istituto che anche quest’anno ha registrato un aumento delle iscrizioni. Basti pensare al disagio di un liceo scientifico privato dei laboratori di chimica, fisica e disegno, o di un tecnico economico e un indirizzo professionale commerciale senza il laboratorio di informatica. Dopo mesi di rumori e vibrazioni arrecate dal cantiere (chiuso nei primi di gennaio), ora è arrivata la ‘beffa’...