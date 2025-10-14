Buco nel muro, banda svaligia Comet. Spariti vari tablet e prodotti elettronici

Hanno ricavato un foro da un edificio attiguo e disabitato. Dopo essere passati quindi attraverso il tunnel creato tra le pareti, si sono introdotti all’interno di una delle sedi del noto gruppo Comet per poi fuggire con un bottino ingente: tablet e altri prodotti elettronici per migliaia di euro.

A quanto pare sono diverse e particolarmente esperte le bande di ladri professionisti in azione in città. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, ignoti sono riusciti ad introdursi nel punto vendita di viale Amendola e ad asportare decine di prodotti di ingente valore, in particolare telefonia e pc. A dare l’allarme sono stati i dipendenti ieri mattina quando, al momento dell’apertura del negozio, si sono resi conto dell’ingente ammanco. Subito sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno effettuato un accurato sopralluogo al fine di rilevare eventuali impronte lasciate dai balordi. Sicuramente la banda si è recata sul posto con alcuni furgoni per riuscire a trafugare più merce possibile. Le indagini sono ora in corso e saranno visionati anche i filmati di videosorveglianza della zona, al fine di intercettare eventuali veicoli in fuga. Il responsabile del punto vendita insieme ad altri operatori ha fatto una sorta di inventario per capire a quanto ammonti il bottino ma parliamo di un colpo da migliaia di euro. "Abbiamo subito un furto nella notte ma ce ne siamo accorti all’apertura, lunedì mattina – spiega il responsabile, Antonio Brunetti – i ladri sono entrati dal locale dismesso accanto. Hanno fatto un foro e sono riusciti ad entrare: la merce portata via è stata in prevalenza notebook e telefonia". Ora è in corso la conta di danni. Neppure un mese fa un’altra banda ben organizzata ha messo a segno un maxi colpo – tagliando la serranda con i flessibili – ai danni della gioielleria del centro commerciale ’I Portali’. I ladri sono andati a colpo sicuro puntando direttamente la gioielleria ‘Bluespirit’ per poi fuggire. Ad agire, in quel caso, erano state tre o quattro persone a volto travisato che erano riuscite a creare un varco nelle serrande nel retro della galleria. Per entrambi i colpi indaga la polizia di Stato.

v.r.