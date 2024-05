Budri nella bufera: "Par condicio violata"

Letizia Budri, la candidata sindaca del centrodestra mirandolese, al centro di polemiche. La sua presenza venerdì 17 maggio, in occasione della serata ’Voglio tornare negli anni ‘90’, dove ha svolto un intervento in veste istituzionale, ha suscitato la reazione degli avversari che lamentano la "violazione delle norme che regolano la par condicio" in periodo elettorale. "La norma – fa presente Giorgio Siena della Lista Civica + Mirandola – nasce dal principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione". Altrettanto ferma la denuncia del Pd, che per bocca della sua segretaria Anna Greco segnala che "ha utilizzato una iniziativa del Comune, come personale ’megafono’ di campagna elettorale, gratuito". A stretto giro l’interessata risponde facendo "notare come durante il ballottaggio nel 2019 gli amministratori in carica, alcuni dei quali candidati (come Alessandra Mantovani) fossero serenamente sui palchi a presentare". Mentre il segretario provinciale della Lega Guglielmo Golinelli se la cava con una metafora indirizzata al Pd: "Il bue che dà del cornuto all’asina".

Alberto Greco