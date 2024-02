Bufera sull’istituto Barozzi: "Violenza amministrativa"

Sul caso Barozzi i riflettori continuano a rimanere accesi. La vicenda di Damiano Cassanelli – a rischio sospensione per aver rilasciato un’intervista riguardo le criticità del suo istituto – ha così dato il via a un vero e proprio dibattito, in attesa che le sorti scolastiche del ragazzo vengano definite. "Mi sento molto vicino alla vicenda dell’Istituto Barozzi e del suo rappresentante, Damiano Cassanelli. Per due anni anch’io ho ricoperto la carica di rappresentante d’istituto presso il Liceo Formiggini di Sassuolo, scontrandomi con una realtà spesso fatta di procedure e grigi silenzi – riavvolge il nastro Giacomo Vandelli, Radicali italiani (nella foto) –. Dal mio punto di vista questo atteggiamento ha un solo nome: violenza amministrativa. Dal punto di vista educativo, l’uso arbitrario del potere nella scuola ha un effetto boomerang devastante: non insegna agli studenti ad accettare concretamente le regole, perché non comprende la vera essenza del Diritto come pratica sociale".

Il caso è arrivato sul tavolo del Ministro all’Istruzione Valditara. E sul tema interviene anche il senatore Barcaiuolo (Fd’I): "La senatrice dem Rando faccia pace col suo partito. La risposta del Ministro Valditara sulla vicenda che coinvolge un rappresentante degli studenti del Barozzi rientra all’interno dell’autonomia scolastica tanto sbandierata e difesa dalla sinistra. Il Ministero dell’Istruzione non ha facoltà di entrare nel merito di una decisione scolastica di qualunque natura essa sia. Il Ministro, infatti, ha inviato una nota dichiarando che lo studente coinvolto potrà fare ricorso all’unico organo competente, l’ufficio scolastico regionale (e non il Ministero) e ha chiesto chiarimenti in merito all’accaduto".