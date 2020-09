Non solo lezioni magistrali, anche spettacoli e musica saranno al centro della tre giorni filosofica. Tra le chicche da non perdere l’appuntamento di domani sera, alle 22 in piazza Grande, con il grande narratore Federico Buffa che porterà in scena ‘L’Odissea di Kubrick’, introducendoci alla dimensione più futuristica del rapporto tra uomo e macchina, raccontando l’odissea del regista nel dare corpo alla storia dell’umanità dalla sua alba e oltre l’infinito. Da Kubrick al grande inganno del cavallo di Troia: il mito verrà raccontato in ‘Epeo nel cavallo’ da Davide Bulgarelli attraverso le parole del costruttore stesso della macchina fatale, l’Epeo del mito (alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena, sempre domani sera alle 21). E’ Galileo...

Non solo lezioni magistrali, anche spettacoli e musica saranno al centro della tre giorni filosofica. Tra le chicche da non perdere l’appuntamento di domani sera, alle 22 in piazza Grande, con il grande narratore Federico Buffa che porterà in scena ‘L’Odissea di Kubrick’, introducendoci alla dimensione più futuristica del rapporto tra uomo e macchina, raccontando l’odissea del regista nel dare corpo alla storia dell’umanità dalla sua alba e oltre l’infinito. Da Kubrick al grande inganno del cavallo di Troia: il mito verrà raccontato in ‘Epeo nel cavallo’ da Davide Bulgarelli attraverso le parole del costruttore stesso della macchina fatale, l’Epeo del mito (alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena, sempre domani sera alle 21). E’ Galileo Galilei il protagonista in piazza Martiri a Carpi, domani sera alle 22: Liliana Cavani, che diresse nel 1968 ‘Galileo’ discuterà con Francesca Brignoli del linguaggio del cinema e dei meccanismi del potere in ‘Cinema: linguaggio del XX secolo’. Altra chicca, sabato alle 21 al Teatro Comunale Pavarotti di Modena, la lezione spettacolo ‘… tutte le macchine rovescerò’: un dietro le quinte della prova che quest’anno si concentra sulle due scene iniziali delle Nozze di Figaro (libretto di Da Ponte, musica di Mozart) per mostrare al pubblico il funzionamento della ‘macchina-teatro’. Nella musica gli strumenti e la voce umana vivono un incessante e mutuo scambio di ruoli, come ci dimostra il concerto di Cristina Fanelli, David Brutti e Nicola Lamon ‘Vox Humana. Il suono e la parola: la voce degli strumenti e gli strumenti della voce’ che presenterà il carattere musicale di un barocco e di un Seicento stravagante (nella Chiesa di San Bartolomeo a Modena, sabato alle 21). Al cortile del Teatro Tempio di Modena, sempre sabato alle 21, con ‘Dieci piani per una macchina. La storia del pianoforte riprodotta in digitale’ si ascolteranno dieci pianoforti con l’ausilio della sofisticata tecnologia digitale Yamaha. In ‘La macchin-azione Congegni meccanici e parole in libertà’, un altro racconto, attraverso il genere della fantascienza, costituisce il punto di partenza della lettura teatralizzata di Sandra Tassi, liberamente ispirata al testo ‘Il versificatore’ di Primo Levi (a Modena, nel chiostro di Palazzo Santa Margherita domani alle 21). Un altro grande nome, sabato alle 22 in Piazza Grande a Modena: Marco Paolini legge ‘Le avventure di Numero Primo’ portandoci tra le pagine del romanzo, scritto a quattro mani con Gianfranco Bettin a partire dall’omonimo spettacolo, alternando lettura e riflessioni a voce alta con la storia di uno strano bimbo un po’ Pinocchio e un po’ ET, concepito e messo al mondo da un’intelligenza artificiale avanzatissima. Ancora musica nello spettacolo di Diana Hobel ‘Golem. Creatura creante’: al centro le potenzialità in ambito musicale dei programmi di Intelligenza Artificiale (Modena, Chiesa di San Bartolomeo, domani alle 21). Ci spostiamo ai Giardini Ducali con lo spettacolo di Ert ‘Macchine come noi’, sabato alle 22: qui si mescola dimensione narrativa, dimensione divulgativa e intrattenimento portando sul palco la mitologia, le reali problematiche e i dedali etici legati all’intelligenza artificiale. Dal cannocchiale di Galileo in poi, con quali macchine l’uomo ricerca i confini dell’universo? Prova a rispondere a questa e ad altre domande lo spettacolo ‘Galileo. Pensare è come il correre, e non come il portar pesi’, prevedendo come ospiti astrofisici, musicisti, attori e filosofi (Modena, Chiesa di San Bartolomeo, domenica alle 21). Altro grande protagonista della tre giorni l’astronauta Paolo Nespoli che, insieme al giornalista Alessandro Iori, varca la porta delle stelle con lo spettacolo ‘Ground Control to Major Paul’ in programma a Sassuolo, in Piazzale della Rosa, sabato alle 22.