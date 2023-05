Buk festival, dalla questione femminile alla realizzazione di se stessi

Appuntamento oggi e domani con ‘Modena Buk Festival’ che torna con la sua 16^ edizione, nel Chiostro di San Paolo, e festeggia la sua primavera di bibliodiversità. Promosso da ProgettArte per la direzione artistica di Francesco Zarzana, Buk ospiterà una selezione di case editrici in rappresentanza della piccola e media editoria nazionale. Durante la due giorni di Buk Festival, dalle 11.30 alle 20, il locale Major Tom, partner del festival, ospiterà il modenese Daniele Reponi. Un po’ oste, un po’ salumiere, il non-chef dei panini di Modena preparerà gustose specialità. Inoltre Buk sarà tappa della ‘Lambruscolonga Brunch’, iniziativa collegata al celebre percorso eno-sensoriale che si snoda per due giorni tra le strade del centro storico e tra i locali più prestigiosi. Ancora: Buk Festival ‘nuove primavere’ per le donne: al centro del programma oggi il convegno europeo dedicato alla questione di genere ‘Femme e diversité – Inclusione, diritti e parità di genere’, un ponte tra l’Italia e la Francia, con Camilla Vedovato e Vittorina Maestroni, per comprendere quali azioni si effettuano in Europa sulla parità di genere e i diritti delle donne. La questione femminile si riverbera anche nei libri: la nuova raccolta del poeta franco-algerino Hamid Larbi, ‘I riflessi del verbo’, sarà presentato a BUK oggi alle 15.30. Hamid Larbi, algerino naturalizzato francese, si racconterà come autore simbolo dell’impegno per l’emancipazione della donna. Altra novità ProgettArte Edizioni, l’ebook ‘Fai della tua vita un’opera d’arte’ dell’esperto di arti marziali e pratica masso-terapeutica Luca Macovazzi: il libro è un manuale di autoconoscenza, uno strumento per rimuovere gli ostacoli che complicano la propria realizzazione. Sarà presente oggi alle 19 nella Sala del Leccio, in una conversazione scenica animata dalle letture dell’attrice e regista italo-argentina Marcela Serli. E ancora in anteprima ‘Le dieci vite di Mister Urick’ di Sergio Greco, un racconto sul nostro amore per gli animali domestici.

m.s.c.