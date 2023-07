Buk Film Festival, oggi l’esordio Apre ’La grande guerra del Salento’

Nastro di partenza oggi per il BUK Film Festival 2023, che propone la 4^ edizione del concorso per lungometraggi e cortometraggi con un’anteprima nazionale dedicata all’Europa dei diritti e delle democrazie e con la Serata di Gala che vedrà protagonista il grande scrittore Maurizio De Giovanni, mercoledì sera, giorno di chiusura. Promosso da ProgettArte Officina Culturale per la direzione artistica di Francesco Zarzana, il cartellone si apre alle 19 negli spazi di Euphonia, individuati nell’ambito del progetto avviato per la valorizzazione delle periferie di Modena. Appuntamento con il cortometraggio ‘Le clair obscur’, scritto e diretto da Francesco Zarzana con le musiche originali dei Jalisse: il lavoro è dedicato al percorso di guarigione da encefalite autoimmune della giornalista modenese Alessia Bellino. A seguire la proiezione del primo lungometraggio in concorso, ‘La grande guerra del Salento’, di Marco Pollini. Domani alle 21, nella sede di Euphonia, proiezione in anteprima nazionale del documentario ‘Alda, Europe’, scritto e diretto da Francesco Zarzana. I testi sono di Zarzana, la voce narrante dell’attrice francese Mathilde Mosnier, le musiche sono del compositore modenese Diego Salvatori. A seguire la proiezione dei sei cortometraggi in gara: ‘G.R.A’, un film di Riccardo Meli diretto da Luca Pelosi, protagonisti gli attori Remo Girone e Victoria Zinny; ‘Ieri’, un cortometraggio di Edoardo Paganelli, protagonisti Alessandro Haber e Giuliana De Sio; ‘A occhi chiusi’, di Alessandro Perrella, che vede protagonista l’attrice Milena Vukotic; ‘L’allaccio’, girato da Daniele Morelli, con le musiche di Enrico Pieranunzi, interpretato da Federico Majorana e da Francesco Acquaroli nei panni del regista Roberto Rossellini; ‘Superheroes’, scritto e diretto dal cineasta brasiliano Rafael de Andrade, dedicato all’immaginario dei bambini e agli eroi fantastici che può produrre. I vincitori saranno proclamati nella serata di mercoledì, l’ingresso è gratuito per tutti gli eventi di BUK Film Festival, info e dettagli di programma sul sito bukfestival.it

Maria Silvia Cabri