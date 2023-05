Buk, il festival da sfogliare fa sold out

di Maria Silvia Cabri

"Sono davvero molto contento, abbiamo registrato dei numeri altissimi di presenze con un flusso costante nel Chiostro di San Paolo". Francesco Zarzana, fondatore e direttore artistico di Modena Buk Festival, la kermesse di riferimento della piccola e media editoria nazionale, promossa da ProgettArte, esprime la sua soddisfazione per la sedicesima edizione della kermesse che si è conclusa domenica. Location sold out per gli incontri in sala, grande pubblico e un’accoglienza calorosa per le autrici e autori ospiti. Nel cuore della città, hanno fatto tappa tante case editrici di tutta Italia, con le loro novità stagionali. E tanti nel week end gli ospiti di nome, fra tutti le scrittrici Sara Bilotti e Maria Giovanna Luini e il poeta franco-algerino Hamid Larbi che ha presentato la sua nuova raccolta poetica edita ProgettArte, dedicata al ‘femminile’, incrociando la forte attenzione del Festival per la questione di genere. Tema affrontato anche, in apertura nella giornata di sabato, con il convegno europeo ‘Femme et diversite. Inclusione, diritti e parità di genere’, promosso da Alda, la Conferenza European Association for Local Democracy.

"Nelle due giornate – aggiunge Zarzana – i modenesi e non solo hanno partecipato numerosissimi, manifestando un vivace interesse per gli eventi in cartellone e gli stand delle case editrici presenti. Le persone tornano a muoversi per i festival letterari, il turismo letterario ha ricominciato a viaggiare".

"Auspichiamo – prosegue – che il Comune di Modena continuerà a concederci gli spazi del complesso San Paolo per le prossime edizioni. Una sede vincente, apprezzata dalle case editrici e dal pubblico. Un’annotazione speciale va riservata al concorso letterario ‘Raccontami 2023’ che ha celebrato le sue premiazioni alla presenza del poeta Hamid Larbi. E siamo stati orgogliosi delle quattro pubblicazioni ProgettArte presentate quest’anno a Buk Festival: a testimonianza di un impegno non solo creativo e organizzativo, ma anche sul piano editoriale".

Buk rinnova il suo appuntamento dal 9 al 12 luglio: a Modena si accenderà la IV edizione del Film Festival come sempre nel segno di cinema e letteratura, dedicato alle cineproduzioni di matrice letteraria. Ospite d’eccezione, in presenza a Modena, sarà il popolarissimo scrittore Maurizio De Giovanni, autore molto amato per i tanti personaggi che hanno trovato anche dimensione televisiva, dal commissario Ricciardi a Mina Settembre, ai Bastardi di Pizzofalcone. Andrà a lui il Premio Speciale Buk Festival 2023 nella serata di chiusura. Anche quest’anno una giuria internazionale affiancherà il voto del pubblico in sala, decretando il film vincitore.