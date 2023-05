Buk, il festival dei libri Al chiostro di San Paolo oggi la parola ai sentimenti

Ricco il programma anche della seconda giornata di ‘BUK Festival’, la kermesse della piccola e media editoria italiana. Di cosa parliamo, quando parliamo d’amore? Gli ospiti di oggi cercheranno di dare risposta a questo interrogativo nel centralissimo Chiostro di San Paolo. Fra i protagonisti della 16^ edizione, diretta da Francesco Zarzana con l’apporto di Giusella De Maria e promossa da Progettarte, spicca un nome di primissimo piano della divulgazione e della saggistica italiana, l’autrice Maria Giovanna Luini, a lungo assistente di Umberto Veronesi: con lei, alle 16.30 nella Sala del Leccio, si parlerà del nuovo libro ‘Non parlate (male) dell’Amore’ (Scritto_io), una incursione nel sentimento più importante per la vita di tutti. Conosceremo le donne – e gli uomini – dell’universo letterario della scrittrice triestina, ma romana d’adozione, Laura Daniele, che ha scelto il Festival per presentare l’anteprima della raccolta ‘Mentite spoglie’, in libreria per Kinetès: in dialogo con la giornalista Camilla Ghedini, alle 16 nel Cortile del Banano metterà a fuoco le sue storie ‘di false apparenze’ e una straordinaria galleria di donne e uomini del nostro tempo. Alle 17.30 nella Sala del Leccio, ‘Il becco del gabbiano’ dell’autore Mario Ventura (ProgettArte edizioni), scandita da una serie di intrighi e plot che si intrecciano in una avvincente prova narrativa.

Ma anche la mattinata sarà ricca di appuntamenti: s’inizia alle 10.30 con la presentazione del libro ‘Le magiche antenne di Gregorio’, firmato da più autori: l’occasione per seguire la vita di Gregorio attraverso il racconto del padre Gianni, e condividere le importanti riflessioni di uno studioso come Camillo Valgimigli e la descrizione di alcune esperienze ed emozioni legate al quotidiano della disabilità. Alle 11.30, ‘Home’, a cura di Modena International Friends, una riflessione corale sul tema della casa come luogo che ci è caro e che ci accoglie. Parteciperà Alessia Marzotto, l’incontro sarà in lingua inglese. Due pubblicazioni di Giraldi si presentano: alle 14.30 ‘Ti amo di bene. Amore, sesso ed erotismo. La ricetta perfetta per NON mettere d’accordo nessuno’, di e con Gianluca Bota, e alle 15.30 ‘Come un fiore su un quaderno’, della giornalista e autrice Isa Grassano. Un memoir che parte dalle speranze dei dieci anni, l’età del cambiamento. E per i giovani lettori, dalle 10.30 alle 11.30 nel Cortile del Leccio il laboratorio di Annalisa Squizzato ‘Suoniamo una storia’, per scoprire la magia della musica che si nasconde tra le pagine di alcuni racconti; e nel pomeriggio ‘In book al lupo’, ovvero il racconto dei libri mai scritti a cura di Associazione Sotto Spirito e Euphonìa.

Maria Silvia Cabri