"Buk sarà un viaggio tra i talenti della lettura"

di Maria Silvia Cabri

Sarà la prima nazionale dello spettacolo teatrale ‘Maguy’, tratto dall’omonimo libro di Francesco Zarzana, a inaugurare, domani alle 20.30 a ‘La Tenda’ a Modena, ‘Aspettando BUK 2023’, l’evento di anteprima del BUK Festival del 6 e 7 maggio. Nella veste di scrittore, regista e direttore del Festival, Zarzana anticipa le principali caratteristiche della 16esima edizione di BUK Festival della piccola e media editoria, promosso dalla Associazione culturale ProgettArte.

Come si pone questa nuova edizione di BUK Festival?

"Innanzitutto, con molto piacere riconfermiamo la location, il suggestivo chiostro del Complesso San Paolo, nel centro storico di Modena, che lo scorso anno ha riscosso tanto apprezzamento tra il pubblico. Saranno trenta gli editori che esporranno: un numero volutamente ‘limitato’ e selezionato per potere curare nei dettagli sia chi espone che chi visita e garantire un rapporto diretto. Le case editrici vengono da tutta Italia, alcune sono alla loro prima esposizione, e ciò per consentire di curiosare anche tra nuove proposte. Tra le novità ci saranno dei laboratori per bambini legati al mondo letterario e il 6 maggio ci sarà la prima presentazione italiana del nuovo libro di una delle voci più autorevoli della poesia internazionale, l’autore franco-algerino Hamid Larbi".

Sedicesima edizione: siete tra i più longevi d’Italia nel settore…

"Penso che il segreto del successo stia nel consentire al pubblico la possibilità di conoscere le case editrici, i testi che sono delle eccellenze ma che non trovano spazio nella grande distribuzione. E poi si scoprono dei talenti: la mirandolese regina del thriller Barbara Baraldi ha partecipato alle prime edizioni del Festival. Il nostro obiettivo è essere voce, vetrina dell’editoria bella e curata".

‘Aspettando BUK 2023’: com’è nata l’idea dello spettacolo?

"Seguendo il consiglio di una mia professoressa delle medie, da autodidatta ho imparato il francese, sia parlato che scritto: a settembre in Francia è uscito il mio libro ‘Maguy – La prison des inconnues’ (La prigione delle sconosciute)’, tratto da una storia vera, tragica e universale. E’ poi uscito lo spettacolo teatrale, di cui sono autore e regista: l’idea di portarlo a Modena nasce dal mio lungo percorso artistico che continua a evolversi nel segno della cultura internazionale, senza confini, frontiere e barriere. Ho scritto il libro, il testo teatrale e dirigo lo spettacolo in lingua francese, e le attrici reciteranno in francese (con i sottotitoli in italiano)".

Non mancherà il BUK Film Festival…

"Siamo alla quarta edizione della kermesse che ruota intorno al rapporto fra cinema e letteratura e che, sempre nel cuore della città, per la prima volta si svolgerà a luglio, in un’inedita formula ‘open air’. Dopo le edizioni della pandemia, questo è il vero e proprio debutto del Film Festival, anche se tengo a ricordare come sia il BUK letterario che quello cinematografico si sono sempre svolti anche negli anni del Covid, ovviamente nei momenti in cui era consentito un minimo di apertura e sempre nel rispetto dei protocolli sanitari".